बायकोने नवऱ्यावर आवाज चढवला पाहिजे, राणी मुखर्जीचं वक्तव्य चर्चेत, म्हणाली...

RANI MUKERJI’S STATEMENT ON MARITAL RESPECT GOES VIRAL: बॉलिवूड अभिनेत्री राणी मुखर्जी सध्या तिच्या आगामी ‘मर्दानी ३’ चित्रपटाच्या प्रमोशनमध्ये व्यस्त आहे. याचदरम्यान दिलेल्या एका मुलाखतीत तिने घरातील आदर, स्त्री-पुरुष समानता आणि मुलांच्या जडणघडणीबाबत परखड मत मांडलं आहे.
Rani Mukerji Speaks Boldly on Women Standing Up for Themselves: बॉलिवूड विश्वातील प्रसिद्ध अभिनेत्री राणी मुखर्जी पुन्हा चर्चेत आली आहे. तिच्या मर्दानी ३ मुळे तिची चर्चा होताना पहायला मिळतय. राणी नेहमीच तिचे मतं परखडपणे मांडत असते. अशातच राणी मर्दानी ३ च्या प्रमोशनमध्ये व्यस्त आहे. अनेक ठिकाणी ती मुलाखत देताना पहायला मिळतेय. अशातच एका मुलाखतीत तिने मांडलेल्या परखड मताची चर्चा होताना पहायला मिळतेय.

