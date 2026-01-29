बायकोने नवऱ्यावर आवाज चढवला पाहिजे, राणी मुखर्जीचं वक्तव्य चर्चेत, म्हणाली...

Rani Mukerji Speaks Boldly on Women Standing Up for Themselves: बॉलिवूड विश्वातील प्रसिद्ध अभिनेत्री राणी मुखर्जी पुन्हा चर्चेत आली आहे. तिच्या मर्दानी ३ मुळे तिची चर्चा होताना पहायला मिळतय. राणी नेहमीच तिचे मतं परखडपणे मांडत असते. अशातच राणी मर्दानी ३ च्या प्रमोशनमध्ये व्यस्त आहे. अनेक ठिकाणी ती मुलाखत देताना पहायला मिळतेय. अशातच एका मुलाखतीत तिने मांडलेल्या परखड मताची चर्चा होताना पहायला मिळतेय. .राणी मुखर्जीने नुकताच बॉलिवूड हंगामाशी संवाद साधला. यावेळी बोलताना तिने वडिलांच्या स्वभावाचा मुलांवर कसा परिणाम होतो? याबद्दल सांगितलं आहे. यावेळी बोलताना राणी मुखर्जी म्हणाली की, 'आदर हा घरातूनच सुरु होतो. जेव्हा तुम्ही तुमच्या आईला किंवा बायकोला चुकीची वागणूक देतात. तेव्हा ते पाहून त्याचा परिणाम मुलांवर होतो.'.'त्यांना असं वाटू लागतं की, जशी माझ्या आईला वागणूक मिळते. तशीच बाहेरच्या स्त्रीयांना मिळत असणार. त्यामुळे ते बाहरेच्या स्त्रियांसोबत तसंच वागू शकतात. तसंच याबाबत बोलताना मला सांगावसं वाटतय की, ही सर्व जबाबदारी वडिलांनी घ्यायला हवी. कारण आपण जसं आपल्या बायकोबरोबर वागतो. तेच पाहून मुलं मोठी होतात. तेच जर एखाद्या बायकोला चांगली वागणूक मिळाली, तिचा आदर गेला गेला. तर मुलांनाही कळतं की, स्त्रियांचा सन्मान केला पाहिजे.'.पुढे बोलताना राणी असही म्हणाली की, 'स्त्रियांचा सन्मान सुरुवातीला घरातून गेला जातो. नवऱ्याने बायकोवर आवाज वाढवणं या गोष्टी घडत असतील तर त्यावेळी बायकोने सुद्धा नवऱ्यावर आवाज वाढवला पाहिजे.' यावेळी बोलताना तिने शाळेतील आठवण सांगितली. ती म्हणाली...'लहान असताना मी एका मुलाला कानशिलात मारली होती. मी फक्त त्या मुलाला मारलं, त्यानंतर बाकीची मुलं माझे चांगले मित्र झाले.' पुढे बोलताना मस्करीत राणी म्हणाली की, 'आता हे विचारायला माझ्या नवऱ्याकडे जाऊ नका की, घरी काय होतय.'.१५ वर्षे शांत राहिलो पण आता... पत्नी सुनीताने केलेल्या आरोपांवर गोविंदाने दिलं उत्तर; म्हणाला, 'माझ्या बायकोने जे काही सांगितलं... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.