'महाराष्ट्र माझी जन्मभूमी' म्हणत राणी मुखर्जीनं मराठीत केली भाषणाची सुरुवात, हिरव्या साडीतील मराठमोळ्या लूकने जिंकली मनं; Viral Video

RANI MUKERJI RAJ KAPOOR SPECIAL CONTRIBUTION AWARD: मुंबईत ६२ वा महाराष्ट्र राज्य चित्रपट पुरस्कार सोहळा पार पडला. या पुरस्कार सोहळ्यात अनेक दिग्गज कलाकरांचा सन्मान करण्यात आला. २०२५ चा चित्रपती व्ही. शांतराम जीवनगौरव पुरस्कार पंडित हृदयनाथ मंगेशकर यांना प्रदान करण्यात आला. तसंच व्ही शांताराम विशेष योगदान पुरस्कार अभिनेता प्रसाद ओकला देण्यात आला. तसंच राज कपूर विशेष योगदान पुरस्काराने अभिनेत्री राणी मुखर्जीला सन्मानित करण्यात आलं. हे पुरस्कार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि सांस्कृतिक कार्यमंत्री अॅड आशीष शेलार यांच्या हस्ते पुरस्कार प्रदान करण्यात आले..या पुरस्कार सोहळ्यात राणी मुखर्जीनं सर्वांची मनं जिंकली. तिने हिरवी साडी, हिरव्या बांगड्या, मंगळसूत्र अगदी मराठमोळ्या अंदाजात तिने एन्ट्री घेतली. विशेष म्हणजे पुरस्कार स्विकारल्यानंतर तिने मराठीतून सर्वांचे आभार मानले. .तिने भाषणाची सुरुवात मराठीतूनच केली. ती म्हणाली, 'नमस्कार, महाराष्ट्र हे फक्त राज्य नसून ती माझी जन्मभूमी आणि कर्मभूमि आहे. मी या शहाराचा अविभाज्य भाग आहे. मुंबई शहरात माझा जन्म झाला. मी लहानाची मोठी झाले. त्याच शहराने मला सिनेमाबद्दल शिकवलं. यश-अपयश मी याच भूमीवर पाहिले. त्यामुळे आज तिथेच मला हा सन्मान मिळताना पाहून खूप खास वाटतय. जेव्हा मी सिनेसृष्टीत आले, तेव्हा मला कोणाचही पाठबळ नव्हतं. परंतु मी मनापासून काम करत राहिलो. माझ्यासाठी सिनेमा म्हणजे लोकांना समजून घेण्याचं एक माध्यम आहे. '.पुढे बोलातना राणी म्हणाली, 'मला अनेकदा विचारलं जात होतं की, तुम्ही नेहमी वुमन सेंट्रिक सिनेमे का निवडता? पण असं काही नाही. मी नेहमी अशा भूमिका निवडते ज्या खऱ्या असतील. मी सिनेमाला कधीच प्रोफेशन म्हणून पाहिलं नाही. तो नेहमीच माझ्यासाठी भावनिक विषय होता. आणि महाराष्ट्र हा माझ्या त्या भावनेचं मूळ घर आहे.'.ममता कुलकर्णींनी गायली ‘सुखकर्ता दुखहर्ता’ची आरती; Video पाहून नेटकरी म्हणाले, “सॉरी बाप्पा, पण हसू आलं!”.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.