Rani Mukherjee Mother Death: अभिनेत्री राणी मुखर्जीला मातृशोक! कृष्णा मुखर्जींचं निधन, कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर

प्रसिद्ध बॉलिवूड अभिनेत्री राणी मुखर्जीवर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे. त्यांच्या आईचे 'कृष्णा मुखर्जी' यांचं वयाच्या ७५व्या वर्षी निधन झालं आहे. यांच्या मृत्यूचे कारण अद्याप समोर आले नसून, यश राज फिल्म्सने सोशल मीडियावर एक पोस्ट शेअर करून या बातमीला दुजोरा दिला आहे. कृष्ण मुखर्जी यांच्या निधनामुळे कलाविश्वावर शोककळा पसरली आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, अभिनेत्री राणी मुखर्जी यांच्या आई कृष्णा मुखर्जी यांचे मंगळवार (ता. २२) रोजी निधन झाले. वयाच्या ७५ व्या वर्षी त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला असून याबाबत, यश राज फिल्म्सने एक पोस्ट शेअर करत माहिती दिली आहे. या पोस्टमध्ये ''राणी मुखर्जी यांच्या आई, ७५ वर्षीय कृष्णा मुखर्जी यांचे आज दुपारी निधन झाले आहे. तुमचे प्रेम, प्रार्थना आणि पाठिंब्याबद्दल कुटुंब आभारी आहे. तसेच या दुःखाच्या काळात गोपनीयतेची विनंती करत आहे." असे म्हटलं आहे..Mumbai News: पंचतारांकित हॉटेलच्या जेवणाच्या टेबलावर झुरळ; हृदयरोगतज्ज्ञ अशोक सेठ यांचा व्हिडिओ, मुंढेंना टॅग.पार्श्वगायिका म्हणून ओळख'पार्श्वगायिका' म्हणून कृष्णा मुखर्जी यांची ओळख होती. बंगाली चित्रपटसृष्टीशी संबंधित त्यांनी पार्श्वगायिका म्हणून आपली ओळख निर्माण केली होती. तसेच 'तिसरी आँख' या चित्रपटातील 'ईद के दिन गले मिल ले राजा' हे प्रसिद्ध गाणं त्यांनी गायलं होतं..Vishakha Raut: विशाखा राऊतांना दिलासा, सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय; प्रिया सरवणकरांच्या नियुक्तीला ब्रेक.माझा अभिनय आईला निराशाजनक वाटला...अभिनेत्री राणी मुखर्जीने एका मुलाखतीत मोठा खुलासा केला आहे, ज्यामध्ये 'माझा अभिनय माझ्या आईलाच निराशाजनक वाटला' असे म्हटले होते. राणी मुखर्जीला तिच्या आईकडून चित्रपटांमध्ये येण्याची प्रेरणा मिळाली, पण त्यामागे एक रंजक गोष्ट आहे. "माझ्या पहिल्या स्क्रीन टेस्टनंतर, माझ्या आईला माझा अभिनय इतका निराशाजनक वाटला की तिने 'राजा की आयेगी बारात'च्या निर्मात्याला सांगितले होते की, 'मला वाटते की माझ्या मुलीला घेऊन तुम्ही तुमचा चित्रपट खराब कराल. तुमचे नुकसान होईल, त्यामुळे तिला न घेणेच बरे.' असे तिने एका मुलाखतीत म्हटले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.