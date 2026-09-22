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Rani Mukherjee Mother Death: अभिनेत्री राणी मुखर्जीला मातृशोक! कृष्णा मुखर्जींचं निधन, कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर

Rani Mukherjee Mother Passes Away: प्रसिद्ध बॉलिवूड अभिनेत्री राणी मुखर्जी यांची आई कृष्णा मुखर्जी यांचं निधन झाल्याची माहिती समोर आली आहे.
Rani mukherjee Mother Passes Away.

Rani Mukherjee Mother Passes Away.

ESakal

Mansi Khambe
Updated on

प्रसिद्ध बॉलिवूड अभिनेत्री राणी मुखर्जीवर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे. त्यांच्या आईचे 'कृष्णा मुखर्जी' यांचं वयाच्या ७५व्या वर्षी निधन झालं आहे. यांच्या मृत्यूचे कारण अद्याप समोर आले नसून, यश राज फिल्म्सने सोशल मीडियावर एक पोस्ट शेअर करून या बातमीला दुजोरा दिला आहे. कृष्ण मुखर्जी यांच्या निधनामुळे कलाविश्वावर शोककळा पसरली आहे.

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