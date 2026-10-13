दीपिका दुसऱ्यांदा आई झाल्यानंतर रणवीरचं मोठं गिफ्ट; शोरूममधून कार घेतली अन् स्वतःच चालवत निघाला, VIRAL VIDEO

RANVEER SINGH BUYS BMW I7 ELECTRIC CAR: बॉलिवूड अभिनेता रणवीर सिंह त्याच्या हटके स्टाईलसोबतच त्याच्या गाड्यांच्या कलेक्शनसाठी सुद्धा ओळखला जातो. रणवीरला वेगवेगळ्या कार चालवण्याची खूप आवड आहे. त्याच्याकडे अनेक महागड्या गाड्या आहेत. त्यात आता आणखी एका गाडीची भर पडलीय. अभिनेत्यानं BMWi7 ही अलिशान इलेक्ट्रिक सेडान कार खरेदी केलीय. जेव्हा कार घेतली, त्यावेळी स्वत: रणवीर गाडी चालवत रस्त्यांवर दिसला. सध्या त्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय. .रणवीरने खरेदी केलेल्या कारची किंमत व्हेरिएंट आणि फीचर्सनुसार २ कोटी रुपयांपेक्षा अधिक आहे. सध्या त्याचा कार चालवतानाचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. व्हिडिओमध्ये रणवीर सिंह काळ्या रंगाच्या कपड्यातून शोरुममधून बाहेर पडताना पहायला मिळतोय. तसंच तो स्वत:गाडी चालवत निघून जातो. .नुकतीच BMW इंडियाने रणवीर सिंहची ब्रँड अॅम्बेसेडर म्हणून नियुक्ती केली आहे. परंतु ती गाडी त्याने वैयक्तिक खरेदी केल्याची माहिती आहे. रणवीरकडे गाड्यांचं मोठं कलेक्शन आहे. त्याच्याकडे Lamborghini Urus, Mercedes-Maybach GLS 600, Range Rover आणि Aston Martin Rapide S अशा अनेक गाड्या आहेत. BMW i7 ही रणवीरच्या गॅरेजमधील दुसरी इलेक्ट्रिक कार ठरली आहे. याआधी त्याच्याकडे GMC Hummer EV ही इलेक्ट्रिक गाडी आहे..दरम्यान, रणवीर सिंह त्याच्या आगामी ‘प्रलय’ या चित्रपटामुळेही चर्चेत आहे. हा चित्रपट मुंबईच्या पार्श्वभूमीवर आधारित अॅक्शन आणि सर्व्हायव्हल थ्रिलर असल्याचे सांगितले जात आहे. जय मेहता या चित्रपटाचे दिग्दर्शन करत असून, कल्याणी प्रियदर्शनही या चित्रपटात महत्त्वाच्या भूमिकेत दिसणार आहे. .उज्ज्वल निकम यांची भूमिका साकारण्यासाठी त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाचा सखोल अभ्यास केला\nअभिनेता राजकुमार राव यांची भावना.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.