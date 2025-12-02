'त्या एका कृतीमुळे रणवीर सिंह विरोधात गुन्हा दाखल' चामुंडा देवीला 'भूत' म्हटल्याने हिंदू संघटना भडकली

Ranveer Singh Religious Controversy : हिंदू जनजागृती समितीने बॉलिवूड अभिनेता रणवीर सिंह विरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. कांतारा सिनेमातील चामुंडादेवीला 'भूत' म्हटल्यानं रणवीर सिंहविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. रणवीर सिंहने गोव्यातील 56 व्या भारतीय अंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवामध्ये कांतारा सिनेमाचं कौतूक करताना चामुंडादेवीचा उल्लेख 'भूत' केला होता. .चित्रपट महोत्सवामध्ये रणवीर सिंहने कार्यक्रमात ऋषभ शेट्टी यांच्या 'कांतारा चॅप्टर 1' मध्ये दाखवण्यात आलेल्या चामुंडा देवीची नक्कल केली, तसंच चामुंडा देवीला 'महिला भूत' म्हटल्यानं हिंदू संघटना भडकली. त्यांनी पणजी पोलिस ठाण्यात रणवीर सिंह विरोधात हिंदूंच्या धार्मिक भावना दुखावल्या म्हणत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. .पीटीआयच्या रिपोर्टनुसार दाखल करण्यात आलेल्या तक्रारीत लिहलय की, 'चामुंडा देवीला तुलु समाज एक पवित्र देव मानतात. त्यामुळे देवतांचा अपमानकारक पद्धतीने हावभाव करणं हा अनादर आहे. अशा कृत्यामुळे हिंदू धर्मीयांच्या भावना दुखावल्या जाऊ शकतात. तसंच यामुळे शांती सुद्धा भंग होऊ शकते.'.रणवीर सिंह यांनी मागितली माफीहिंदू संघटनांनी आपल्या तक्रारीत म्हटलय की, चित्रपट महोत्सवामध्ये अशा गोष्टीकडे गाभीर्याने लक्ष देणं गरजेचं आहे. तसंच भविष्यात कोणत्याही कार्यक्रमात धार्मिक देवताचा अपमान होणार नाही याची काळजी घेतली जावी. तसंच रणवीर सिंह यांनी सार्वजनिक रित्या माफी मागावी, तसंच भविष्यात असं घडणार नाही याचं आश्वासन द्यावं असं त्यांनी तक्रारीत म्हटलय. दरम्यान यासंदर्भात रणवीर सिंहकडून कोणतीही प्रतिक्रिया आलेली नाही. .बापरे! सूरजच्या लग्नानंतर जान्हवी किल्लेकर थेट रुग्णालयात? फोटो शेअर करत म्हणाली....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.