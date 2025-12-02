Premier

'त्या एका कृतीमुळे रणवीर सिंह विरोधात गुन्हा दाखल' चामुंडा देवीला 'भूत' म्हटल्याने हिंदू संघटना भडकली

Ranveer Singh Lands in Legal Trouble After Mimicking Chamunda Devi : गोव्यातील 56 व्या भारतीय आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवात रणवीर सिंह यांनी कांतारा चित्रपटातील चामुंडा देवीची नक्कल करत तिला 'भूत' म्हटलं. यावर हिंदू जनजागृती समितीने पणजी पोलिस ठाण्यात धार्मिक भावना दुखावल्याची तक्रार दाखल केली आहे.
Apurva Kulkarni
Ranveer Singh Religious Controversy : हिंदू जनजागृती समितीने बॉलिवूड अभिनेता रणवीर सिंह विरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. कांतारा सिनेमातील चामुंडादेवीला 'भूत' म्हटल्यानं रणवीर सिंहविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. रणवीर सिंहने गोव्यातील 56 व्या भारतीय अंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवामध्ये कांतारा सिनेमाचं कौतूक करताना चामुंडादेवीचा उल्लेख 'भूत' केला होता.

Ranveer Singh
viral
Actor
trolled
bollywood actor
trollers
Entertainment news
viral video
Kantara Chapter 1

