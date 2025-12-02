कांतारा वादावर रणवीर सिंहची माफी; गुन्हा दाखल झाल्यानंतर पोस्ट करत म्हणाला, 'माझा उद्देश फक्त ऋषभच्या...'

Ranveer Singh Breaks Silence on Kantara Controversy : बॉलिवूड अभिनेता रणवीर सिंह एका वादात सापडला आहे. त्याने काही दिवसापूर्वी भारतीय आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवात क्लोजिंग सेरेमनीदरम्यान कांतारा चॅप्टर 1 या सिनेमातील एका सीनची नक्कल केली होती. यानंतर सोशल मीडियावर त्यांच्यावर टिका करण्यात आली. हिंदू संघटनांनी त्याच्यावर गुन्हा देखील दाखल केला. दरम्यान वाढत्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर रणवीर सिंहने सोशल मीडियावर पोस्ट करत सार्वजनिक माफी मागितली आहे. .रणवीर सिंहने त्यांच्या सोशल मीडिया अकाऊंट इन्स्टाग्रामवर एक स्टोरी शेअर केली. त्या स्टोरीमध्ये त्याने लिहलं की, 'माझा उद्देश फक्त आणि फक्त ऋषभ शेट्टी यांच्या परफॉर्मन्सचं कौतूक करण्याचा होता. त्या सीनमध्ये जे काही ऋषभ शेट्टी यांनी केलं त्यासाठी खूप मेहनत घ्यावी लागली असेल, याची मला जाणीव आहे. मी देशातील संस्कृती, परंपरा, आणि श्रद्धेचा नेहमीच आदर सन्मान करतो. त्यामुळे माझ्या त्या कृतीमुळे कोणाच्या भावना दुखावल्या गेल्या असतील तर मी मनापासून माफी मागतो.'.हिंदू जनजागृती समितीने रणवीर सिंहविरोधात गुन्हा दाखल करत माफी मागावी असं म्हटलं होतं. त्यानंतर रणवीरने त्याच्या सोशल मीडियावर अकाऊंटवर जाहीर माफी मागितली आहे. तसंच हिंदू समितीकडून कोणत्याही महोत्सवात देवदेवतांना अपमान होणार नाही याची काळजी देखील घेतली जावी अशी मागणी करण्यात आली होती. .काय आहे प्रकरण? भारतीय आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवात रणवीर सिंहने कांतारा चॅप्टर 1 चं कौतूक करताना सिनेमातील चांमुडा देवीला 'महिला भूत' म्हटलं होतं. तसंच स्टेजवर त्याने सिनेमातील सीनबाबत विचित्र हावभाव केले होते. त्यानंतर त्याला प्रचंड ट्रोल करण्यात आलं. हिंदू संघटनांनी त्याच्या वागण्याच्या अक्षेप घेत त्याच्या विरोधात पणजी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला होता. त्यानंतर आता सोशल मीडियावर पोस्ट करत रणवीरने जाहीर माफी मागितली आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.