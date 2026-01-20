'बॉर्डर २'च्या शेवटी 'धुरंधर २'ची खास झलक? स्क्रिनिंगमध्ये प्रेक्षकांना खास सरप्राईज

अभिनेता रणवीर सिंग या 'धुरंधर' ने बॉक्स ऑफिसवर घवघवीत यश मिळवत प्रेक्षकांमध्ये देशभक्तीपर चित्रपटांविषयीची उत्सुकता पुन्हा एकदा वाढवली आहे. या यशानंतर चित्रपटाचा दुसरा भाग येणार असल्याची अधिकृत घोषणा झाली असून, 'धुरंधर २'विषयी प्रेक्षकांमध्ये प्रचंड अपेक्षा निर्माण झाल्या आहेत. .आता या आगामी चित्रपटाबाबत एक महत्त्वाची अपडेट समोर आली आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, २३ जानेवारी रोजी प्रदर्शित होणाऱ्या 'बॉर्डर २'च्या थिएटर स्क्रिनिंगदरम्यान 'धुरंधर २'ची खास झलक प्रेक्षकांना पाहायला मिळणार आहे. त्यामुळे प्रेक्षकांना सिनेमाबाबत अधिक उत्सुकता लागली आहे..दिग्दर्शक आदित्य धर यांनी 'धुरंधर'च्या एंड क्रेडिट सीक्वेन्समधील काही भाग पुन्हा एडिट करून त्याला एका नव्या टीझरच्या स्वरूपात सादर केल्याचं सांगितलं जात आहे. हा टीझर बॉर्डर २'च्या शेवटी दाखवला आणार असून, त्यामुळे प्रेक्षकांना आगामी भागाची झलक मोठ्या पडद्यावर अनुभवता येणार आहे. .'धुरंधर २' 11 मार्च रोजी प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. त्यामुळे आता या सिनेमाबाबत प्रेक्षकांना प्रचंड उत्सुकता लागली आहे. धुरंधर २ ची एक झलक पाहण्यासाठी चाहते उत्सुक आहे. येणाऱ्या सिनेमामध्ये नक्की काय पाहायला मिळणार यासाठी चाहते सिनेमाची वाट पाहताय..Akshay Kumar : एका क्षणात सगळं बदललं… अक्षय कुमारच्या वाहनाचा भीषण अपघात, रिक्षाचालक मृत्यूशी झुंजतोय, कसा घडला अपघात? Video पाहा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.