'बॉर्डर २'च्या शेवटी 'धुरंधर २'ची खास झलक? स्क्रिनिंगमध्ये प्रेक्षकांना खास सरप्राईज

DHURANDHAR 2 TEASER TO PREMIERE WITH BORDER 2: रणवीर सिंगच्या सुपरहिट देशभक्तीपर चित्रपट ‘धुरंधर’च्या दुसऱ्या भागाची जोरदार चर्चा सुरू आहे. ‘बॉर्डर २’च्या थिएटर स्क्रिनिंगदरम्यान ‘धुरंधर २’ची खास झलक प्रेक्षकांना पाहायला मिळणार आहे.
Apurva Kulkarni
अभिनेता रणवीर सिंग या 'धुरंधर' ने बॉक्स ऑफिसवर घवघवीत यश मिळवत प्रेक्षकांमध्ये देशभक्तीपर चित्रपटांविषयीची उत्सुकता पुन्हा एकदा वाढवली आहे. या यशानंतर चित्रपटाचा दुसरा भाग येणार असल्याची अधिकृत घोषणा झाली असून, 'धुरंधर २'विषयी प्रेक्षकांमध्ये प्रचंड अपेक्षा निर्माण झाल्या आहेत.

