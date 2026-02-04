Premier

Video : राकेश आणि रुचितामध्ये कडाक्याचं भांडण ! अनुश्रीही गेली मैत्रीणीविरोधात

Colors Marathi Bigg Boss Marathi 6 Latest Promo : कलर्स मराठीवरील बिग बॉस मराठी ६ मध्ये नवीन ड्रामा रोज पहायला मिळतोय. राकेश आणि अनुश्रीमध्ये कडाक्याचं भांडण झालं.
kimaya narayan
Updated on

Marathi Entertainment News : सध्या बिग बॉस मराठी सीजन ६ खूप चर्चेत आहे. या शोमधील ट्विस्ट अँड टर्म्स खूप गाजत आहेत. त्यातच आता घरात कॅप्टन्सी टास्क दरम्यान राकेश आणि रुचितामध्ये कडाक्याचं भांडण झालं आहे.

bigg boss marathi
Entertainment news
marathi entertainment
bigg boss
bigg boss marathi 6

