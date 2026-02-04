Video : राकेश आणि रुचितामध्ये कडाक्याचं भांडण ! अनुश्रीही गेली मैत्रीणीविरोधात

Marathi Entertainment News : सध्या बिग बॉस मराठी सीजन ६ खूप चर्चेत आहे. या शोमधील ट्विस्ट अँड टर्म्स खूप गाजत आहेत. त्यातच आता घरात कॅप्टन्सी टास्क दरम्यान राकेश आणि रुचितामध्ये कडाक्याचं भांडण झालं आहे..घरात राकेश आणि रुचितामध्ये पहिल्यापासून दुश्मनी आहे. त्यातच आता टास्कमध्ये त्या दोघांमध्ये काहीतरी बिनसल आणि त्याचं भांडण झालं. काय घडलं नेमकं जाणून घेऊया..प्रोमोमध्ये पाहायला मिळालं की, रुचिता आणि राकेश दोघंही टास्क सुरू असताना भांडण सुरू करतात. रुचिता राकेशला खेळायचे तर खेळा नाहीतर जावा घरी. राकेश तिला फालतू म्हणतो. त्यावर रुचिता तू फालतू आहेस अस म्हणते. त्यानंतर अनुश्रीही तिच्यावर भडकते. तू कशाला तुझ्या तोंडाने बोलते अस म्हणते. रुचिता त्याला एक नंबरचा नाटकी माणूस म्हणते. त्यानंतर राकेश कॅमेऱ्यासमोर राहून एकतर ती राहील किंवा मी राहील या घरात असं म्हणतो..सोशल मीडियाच्या काही अपडेट नुसार, राकेशने बिग बॉसकडे रुचिताने चुकीच्या पद्धतीने स्पर्श केल्याची तक्रार केली आहे. काल रुचिताने करणच्या कानाखाली मारली असा आरोप करण्यात आला. पण बिग बॉसने तिच्यावर काहीही कारवाई केली नाही. आता राकेशच्या आरोपांवर बिग बॉस काय प्रतिक्रिया देणार हे पाहणं महत्त्वाचं ठरेल..राकेशचे आरोप खरे असतील का? बिग बॉस मध्ये काय घडणार ? या प्रश्नांची उत्तरं मिळवण्यासाठी पाहत राहा बिग बॉस मराठी सीजन ६ दररोज रात्री ८ वाजता कलर्स मराठीवर आणि हॉटस्टारवर कधीही..Bigg Boss Marathi 6 : "अरे ही तर निक्की तांबोळी 2 !" तन्वीशी भांडणानंतर रुचिताचा जुना व्हिडीओ चर्चेत; जाणून घ्या प्रवास .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.