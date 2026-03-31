"विशालने आता हद्द पार केली" राकेशचं कुटूंब बिग बॉसमधील भांडणावरून संतापले; अन्याय म्हणत केली कारवाईची मागणी

Entertainment News : सध्या सगळीकडे बिग बॉस मराठी सीझन 6 ची चर्चा आहे. पण कालपासून चर्चा रंगली आहे विशाल आणि राकेशमध्ये नॉमिनेशन टास्कदरम्यान झालेल्या भांडणाची आणि त्यातून झालेल्या हाणामारीची. विशाल राकेशच्या अंगावर धावून गेल्याच व्हिडिओमध्ये पाहायला मिळालं. यानंतर राकेशच्या कुटूंबाने सोशल मीडियावर एक निवेदन जारी केलं आहे. .नॉमिनेशन टास्कदरम्यान राकेश त्याच कारण सांगत असताना विशालने राकेशच्या घटस्फोटाचा उल्लेख केला. यामुळे राकेश विशालवर भडकला. त्यानंतर विशाल राकेशच्या अंगावर धावून गेला. यानंतर बिग बॉसने दोघांवर कारवाई केली. या घटनेवर अनेक सेलिब्रिटींनी उघड नाराजी व्यक्त केली. काय म्हणाले राकेशचं कुटूंब जाणून घेऊया. .राकेशच्या कुटूंबाचं निवेदन "आम्ही, राकेश बापट यांचे कुटूंबीय... बिग बॉस मराठी सीझन ६ मधील स्पर्धक विशाल कोटियन यांच्याकडून अलीकडे घडलेल्या घटनेबाबत आणि त्यातून निर्माण झालेल्या कथनांबाबत आमची भूमिका स्पष्ट करू इच्छितो. विशाल यांनी इतर व्यक्तींच्या वैयक्तिक बाबींचा उल्लेख केला आहे, जो सर्व स्पर्धकांनी केलेल्या कराराचा स्पष्ट भंग आहे. त्यामुळे आम्ही याचा सार्वजनिकरीत्या तीव्र निषेध करीत आहोत."."राकेश यांनी या शोमध्ये सहभागी होण्याचा निर्णय पूर्ण विश्वासाने घेतला होता, विशेषतः शोचे सूत्रसंचालक श्री. रितेश देशमुख यांचा या शो मधील सहभागामुळे . हां मंच सुसंस्कृत, आदरयुक्त आणि कुटुंबासोबत पाहण्यास योग्य राहील, असा त्यांचा विश्वास होता.संपूर्ण प्रवासात राकेश यांनी नेहमी संयम, सन्मान आणि प्रतिष्ठा राखली आहे. घराबाहेरील कोणत्याही वैयक्तिक बाबींवरून त्यांनी कधीही कोणाचीही अवहेलना केलेली नाही.हे नमूद करणे अत्यंत आवश्यक आहे की बिग बॉसच्या नियमांनुसार आणि कायदेशीर करारानुसार, स्पर्धकांना घराबाहेरील वैयक्तिक बाबींवर चर्चा करणे किंवा त्यावरून कोणाला लक्ष्य करणे सक्त मनाई आहे. अशा प्रकारचे उल्लंघन झाल्यास गंभीर कारवाई होऊ शकते, ज्यामध्ये शोमधून बाहेर काढण्याचाही समावेश आहे. तथापि, विशाल कोटियन यांनी हा नियम वारंवार मोडला आहे. शोच्या सुरुवातीपासूनच हे सुरू असून, यावेळी हा प्रकार सर्व मर्यादा ओलांडणारा ठरला आहे. हा शोच्या आचारसहितेचा गंभीर आणि अस्वीकार्य भंग आहे. याहूनही अधिक चिंताजनक बाब म्हणजे हा प्रकार केवळ शब्दिक चिथावणीपुरता मर्यादित नव्हता. हेतुपुरस्सर शारीरिक चिथावणी देण्याली, वैयक्तिक मर्यादा ओलांडण्यात आल्या आणि परिस्थिती कॅमेऱ्यासमोर शारीरिक आक्रमकतेपर्यंत पोहोचली, जे नियमांचे आणखी एक मोठे उल्लंघन आहे."."शोमध्ये शारीरिक आक्रमकतेविरुद्ध किरकोळ कारवाई करण्यात आली असल्याचे आम्ही पाहिले आहे; मात्र इतर स्पर्धकांच्या वैयक्तिक बाबी उकरून काढण्याचा जो गंभीर कायदेशीर भंग झाला आहे, तो अद्याप दुर्लक्षित राहिला आहे.एक कुटुंब म्हणून आम्ही अत्यंत व्यथित आणि निराश आहोत. त्यांच्या चाहत्यांमध्येही मोठ्या प्रमाणावर नाराजी आहे.बिग बॉस मराठी, कलर्स आणि एंडेमॉलशाइन यांच्या प्रयन्नांचे आम्ही कौतुक करतो; मात्र महाराष्ट्रातील लाखो कुटुंबांनी पाहिल्या जाणाऱ्या या लोकप्रिय शोची प्रतिष्ठा जपण्यासाठी योग्य उदाहरण घालून द्यावे, अशी आमची विनंती आहे.तसेच, शोचे सूत्रसंचालक श्री. रितेश देशमुख यांनी या सर्व उल्लंघनांची गांभीर्याने दखल घ्यावी, अशी आम्हाला अपेक्षा आहे.राकेश यांनी नेहमी शांत सामर्थ्य, प्रतिष्ठा आणि स्वाभिमान यांचे प्रतिनिधित्व केले आहे. आमचे कुटुंब, मित्र आणि चाहते ठामपणे त्यांच्या पाठीशी उभे आहेत.-राकेश बापट यांचे कुटुंबीय".राकेशची मोठी बहीण शीतल यांनी या प्रकरणात त्याला न्याय मिळावा अशी मागणी या निवेदनात केली आहे. अनेकांनी याबाबत राकेशची साथ दिली असून लवकरात लवकर विशालवर कारवाई करावी ही मागणी जोर धरत आहे.