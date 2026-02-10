Premier

राकेश बापटने प्राजक्ता शुक्रेला खरंच लग्नाची मागणी घातली? तिची रिअ‍ॅक्शन पाहून नेटकरी म्हणाले...

RAQESH BAPAT PROPOSE TO PRAJAKTA SHUKRE IN BIGG BOSS HOUSE?: बिग बॉस मराठी घरात राकेश बापटने सिंगर प्राजक्ता शुक्रेला लग्नाची ऑफर दिल्याची क्लिप सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे.
Apurva Kulkarni
Raqesh Bapat’s Open Marriage Offer to Prajakta Shukre : सध्या बिग बॉसच्या सहाव्या सीझनमध्ये नवनवीन ट्वीस्ट येताना पहायला मिळताय. घरात सध्या राखी सावंतची एन्ट्री झाल्यानं घरातील सदस्यांना धक्का बसला आहे. कारण घरात ड्रामा क्वीन राखी कोणत्याच सदस्याचं ऐकत नाहीय. घरात येताच तिने तन्वी कोलतेसोबत पंगा घेतलाय. घरात वेगवेगळे ट्वीस्ट रंगताना पहायला मिळताय.

