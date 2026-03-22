लग्नाला बोलावलं नाही म्हणून रुसलेली चाहती, रश्मिका-विजयने घरी बोलावून केला तिच्या आवडीचा 'खास' बेत, Viral Video

VIJAY DEVERAKONDA CARRIES LITTLE FAN HOME: विजय देवरकोंडा आणि रश्मिका मंदाना हे बॉलिवूडमधील आवडतं कपलं आहे. १६ फेब्रुवारीला या जोडप्यानं मोठ्या धुमधडाक्यात लग्न केलं. राजस्थानमधील उदरपूरच्या शाही विवाहसोहळा पार पडला. या लग्नात मोजकेच लोक बोलावण्यात आले होते. दरम्यान त्यांचे लग्नाचे फोटो व्हायरल झाल्यानंतर एका चिमुकल्या चाहतीनं लग्नाला का बोलावलं नाही? असं म्हणत रश्मिका विजयकडे तक्रार केली होती. दरम्यान आता रश्मिका-विजयने तिला घरी बोलून खास आदरातिथ्य केलय. .रश्मिका विजय यांचा चिमुकलीसोबतचा एक व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. या व्हिडिओमध्ये तक्रार करणाऱ्या चिमुकलीला दोघांनी घरी बोलावलं होतं. त्यांनी तिचं प्रेमानं स्वागत केलं. त्यानंतर दोघांनीही तिला स्वत:च्या हातांनी जेवण वाढलं. तिच्या आवडीचे पदार्थ त्यांनी बनवले होते. सध्या सोशल मीडियावर त्यांचा व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होतोय. .त्या चिमुकलीनं तिच्या सोशल मीडिया अकाऊंटवर व्हिडिओ शेअर केलाय. या व्हिडिओमध्ये विजय देवरकोंडा चिमुकलीला उचलून घरात नेताना दिसत आहे. तसंच यावेळी चिमुकली त्या दोघांना विचारते की, 'लग्नाच्या आदीत माझं नाव का नव्हतं?' हे प्रश्न ऐकताच विजय-रश्मिकाला हसू अनावर होतं. त्यानंतर दोघेही त्या चिमुकलीला त्यांचं घर दाखवतात. दोघेही तिची प्रेमाने विचारपूस सुद्धा करतात. सध्या त्यांचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. .अनेकांना विजय-रश्मिकाचा साधेपणा प्रचंड आवडला आहे. अनेकांनी कमेंट्स करत दोघांचं कौतूक केलय. त्यांच्या या एका कृतीनं प्रेक्षकांच्या मनात अजून मोठं स्थान निर्माण केलय. सध्या सोशल मीडियावर हा व्हिडिओ चर्चेचा विषय ठरलाय. एका चिमुकलीचा इच्छा पुर्ण केल्याबद्दल आनंद व्यक्त केलय.