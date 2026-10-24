Rashmika Mandanna: ‘त्या’ दिवसांत विजय असतो रश्मिकाचा आधार; अभिनेत्रीने सांगितली एक खास गोष्ट

Mumbai: अभिनेत्री रश्मिका मंदाना आणि अभिनेता विजय देवरकोंडा ही जोडी चाहत्यांमध्ये लोकप्रिय आहे. आता रश्मिकाने मासिक पाळीच्या दिवसांत विजय तिची कशी काळजी घेतो, याबद्दलची माहिती नुकतीच एका मुलाखतीत दिली. या काळात होणारा त्रास पूर्णपणे दूर करणे शक्य नसले, तरी जोडीदाराने दिलेली भावनिक साथ किती महत्त्वाची असते, हे तिच्या अनुभवातून समोर आले आहे.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.Thalapathy Vijay Assembly Row : हनुवटीवर हात अन् MISA कायद्याचा संदर्भ; स्टॅलिन यांच्यावरील 'त्या' कृतीवर विधानसभेत गदारोळ का झाला? थलपथी विजय यांचं स्पष्टीकरण.मुलाखतीत रश्मिकाने सांगितले की, मासिक पाळीच्या दिवसांत तिला अनेकदा तीव्र वेदना होतात. अशा वेळी विजय तिच्या पोटावरून हलक्या हाताने फिरवतो, तसेच हात-पाय दाबून देतो. रश्मिकाच्या मते, विजयला तिचा त्रास समजतो. अशा दिवसांत तिला नेमके कसे वाटते, याची जाणीव ठेवून तो तिच्या सोबत राहण्याचा प्रयत्न करतो..MS Subbulakshmi Biopic : रश्मिका साकारणार एम. एस. सुब्बुलक्ष्मी.मला फक्त तुझी साथ हवी आहेमासिक पाळी सुरू होण्याच्या काही दिवस आधीच रश्मिका विजयला याची कल्पना देते. अशा वेळी आपल्याला त्याच्या सोबतीची गरज असल्याचे ती स्पष्टपणे सांगते. विजय तिचा त्रास पूर्णपणे दूर करू शकत नसला, तरी तो जवळ आहे, ही जाणीव तिला दिलासा देते. रश्मिकाने सांगितले की, विजय तिला आराम मिळावा म्हणून शक्य ते सर्व करण्याचा प्रयत्न करतो. त्याच्या या छोट्या कृतींमधून काळजी आणि समजूतदारपणा दिसून येतो..पहिल्या मासिक पाळीचा अनुभवही सांगितलामुलाखतीत रश्मिकाने पहिल्या मासिक पाळीचा अनुभवही शेअर केला. त्या वेळी नेमके काय घडत आहे, हे समजत नसल्याने ती घाबरली होती. सॅनिटरी पॅडबद्दल माहिती नसल्याने तिने टॉवेल घडी करून वापरल्याची आठवणही तिने सांगितली. .मासिक पाळी हा नैसर्गिक शारीरिक बदल असला, तरी त्याबद्दल पुरेशी माहिती आणि मोकळेपणाने संवाद साधण्याची संधी मिळणे महत्त्वाचे आहे, हे तिच्या अनुभवातून अधोरेखित होते. रश्मिकाने मासिक पाळीतील वेदना आणि चित्रपटांच्या चित्रीकरणादरम्यान येणाऱ्या अडचणींबद्दलही भाष्य केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.