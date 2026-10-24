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Rashmika Mandanna: ‘त्या’ दिवसांत विजय असतो रश्मिकाचा आधार; अभिनेत्रीने सांगितली एक खास गोष्ट

Rashmika Mandanna-Vijay Deverakonda: मासिक पाळीच्या काळात होणारा त्रास पूर्णपणे दूर करणे शक्य नसले, तरी जोडीदाराने दिलेली भावनिक साथ किती महत्त्वाची असते, हे तिच्या अनुभवातून समोर आले आहे.
Rashmika Mandanna Vijay Deverakonda

Rashmika Mandanna Vijay Deverakonda

esakal

Ashok Jawale
Updated on

Mumbai: अभिनेत्री रश्मिका मंदाना आणि अभिनेता विजय देवरकोंडा ही जोडी चाहत्यांमध्ये लोकप्रिय आहे. आता रश्मिकाने मासिक पाळीच्या दिवसांत विजय तिची कशी काळजी घेतो, याबद्दलची माहिती नुकतीच एका मुलाखतीत दिली. या काळात होणारा त्रास पूर्णपणे दूर करणे शक्य नसले, तरी जोडीदाराने दिलेली भावनिक साथ किती महत्त्वाची असते, हे तिच्या अनुभवातून समोर आले आहे.

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