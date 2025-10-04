Rashmika-Vijay Engagement : रश्मिका-विजयने गुपचुप उरकला साखरपुडा, 'या' महिन्यात बांधणार लग्नगाठ

Rashmika Mandanna and Vijay Deverakonda reportedly got engaged secretly in a private ceremony with family and close friends : दाक्षिणात्य अभिनेता विजय देवरकोंडा आणि अभिनेत्री रश्मिका मंदाना लवकरच विवाहबंधनात अडकणार आहेत. नुकताच त्याचा साखरपुडा पार पडला आहे. गेल्या काही वर्षांपासून दोघेही एकमेकांना डेट करत असल्याची चर्चा होती. पण दोघांनी कधीही याबाबत अधिकृतपणे सांगितलं नव्हतं. मात्र, आता दोघेही विवाह बंधनात अडकणार असल्याचं स्पष्ट झालं आहे. विजय देवरकोंडाच्या टीमकडून अधिकृतपणे यासंदर्भात माहिती देण्यात आली आहे. .हिंदुस्तान टाईम्सने दिलेल्या वृत्तानुसार, नुकताच दोघांचाही सारखपुडा पार पडला आहे. जवळचे मित्र, कुटुंबीय आणि मोजक्या लोकांच्या उपस्थितीत हा कार्यक्रम पार पडल्याचं सांगण्यात येत आहे. महत्त्वाचे म्हणजे दोघे फेब्रुवारी २०२६ लग्न करणार असल्याची माहितीही पुढे आली आहे. विजयच्या टीमने यासंदर्भात माहिती दिली असली तरी याबाबत दोघांनीही सोशल मीडियावर कोणताही प्रतिक्रिया दिलेली नाही..Rashmika Mandanna: सिंकदरच्या प्रदर्शनानंतर रश्मिका मंदाना डेटवर, 'या' अभिनेत्यासोबत असल्याची चर्चा, व्हिडिओ व्हायरल.विजय आणि रश्मिका २०१८ पासून एकमेकांना डेट करत होते. अनेकदा ते एकत्र सुट्टी एन्जॉय करतानाही दिसले. तसेच आपण सिंगल नसल्याचं दोघांनीही सांगितलं होतं. मात्र, कुणासोबत नात्यात आहे, याबाबत त्यांनी खुलासा केला नव्हता. अशातच आता त्यांनी सारखपुडा झाल्याचं पुढे आलं आहे. लवकरच ते विवाह बंधनात अडकणार आहेत..Rashmika Mandanna: महाराणी येसुबाईच्या अभिनयावरून भावूक झाली रश्मिका, म्हणाली, 'माझ्या आयुष्याचं सार्थक झालं..'.विजय आणि रश्मिका यांनी अनेक चित्रपटात एकत्र काम केलं आहे. २०१८ मध्ये त्यांचा गीता गोविंदम हा चित्रपट सुपरहिट ठरला होता. त्यानंतर २०१९ मध्ये 'डिअर कॉम्रेड' या चित्रपटातही त्यांनी एकत्र काम केलं होतं. या दोन चित्रपटांमुळे त्यांची ऑनस्क्रीन केमिस्ट्री खूप गाजली होती. तेव्हापासून त्यांच्या ऑफस्क्रीन नात्याबाबत चर्चा सुरू झाली होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.