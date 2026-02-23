रश्मिका–विजयने लग्नाचं नाव 'VIROSH' का ठेवलं? प्रेमाची कुबली देत म्हणाले...

RASHMIKA AND VIJAY ANNOUNCE WEDDING WITH SPECIAL TITLE VIROSH: गेल्या काही दिवसांपासून चर्चेत असलेलं कपल रश्मिका मंदाना आणि विजय देवरकोंडा लवकरच लग्नबंधनात अडकणार आहे. गेल्या काही दिवसापासून त्यांच्या रिलेशनशिपबाबात चर्चा रंगत होत्या. त्यांनी एकमेकांना ८ वर्ष डेट केल्यानंतर आता दोघे लग्न करताय. दोघांनी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून लग्नाची अधिकृत घोषणा केलीय. यावेळी त्यांनी लग्नाला खास नाव दिलं आहे. ते म्हणजे VIROSH... परंतु तुम्हाला VIROSH नावामागचं कारण माहिती आहे का? तर जाणून घेऊया....VIROSH नावामागचं कारण काय?रश्मिका आणि विजय यांनी त्यांच्या इन्स्टाग्राम अकाऊंटवरुन एक नोट शेअर केलीय. या नोटमध्ये त्यांनी लिहलय की, 'आम्ही काही ठरवण्याआतच तुम्ही आम्हाला भरपूर प्रेम दिलत. तुम्ही आम्हाला VIROSH हे नाव दिलत. त्यामुळे आम्ही एकत्र येण्याला 'VIROSH ची लग्नकथा' हे नाव दिलय.' .VIROSH हे नाव विजय आणि रश्मिका यांच्या नावाचं मिलाफ असून सोशल मीडियावर त्यांचं नाव ट्रेंडवर आहे. आता दोघांनी चाहत्यांच्या प्रेमाला आपलंस करत वेडिंग टायटलचं 'VIROSH' नावानं अधिकृत केलं. सध्या सोशल मीडियावर त्यांच्या व्हेडिंग कार्डची चर्चा रंगताना पहायला मिळतेय. .लव्ह स्टोरी कशी सुरु झाली?रश्मिका आणि विजय यांनी 2018 मध्ये गिता गोविंद एकत्र सिनेमा केला. या सिनेमापासून त्यांच्यात चांगली मैत्री झाली. Dear Comrade या सिनेमानंतर दोघांच्या नात्याबद्दल चर्चा रंगू लागल्या. परंतु दोघांनी त्यांच्या नात्याबाबत कुठेच अधिकृत घोषणा केली नाही. त्यांनी त्यांचं नात नेहमीच आदर्श ठेवलं. अखेर आता ते लग्न करताय. .लग्न कुठे आणि कधीविजय-रश्मिका यांचं लग्न 26 फेब्रुवारी रोजी उदयपूरमध्ये होणार आहे. शाही पद्धतीनं दोघे विवाहबंधनात अडकणार आहे. आता चाहत्यांना त्यांच्या लग्नाबाबत विशेष उत्सुकता लागली आहे. .बाबो...! मलायका अरोरा पुन्हा प्रेमात? व्हायरल सेल्फीमधला तो व्यक्ती कोण?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.