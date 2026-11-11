मुलीसोबत ती गोष्ट घडली आणि रवीना टंडनने नॉनव्हेज खाणं कायमचं बंद केलं; आठवण सांगत म्हणाली, 'आम्ही क्रूझवर होतो अन्...

बॉलिवूडची लोकप्रिय अभिनेत्री रवीना टंडन हिने नुकतीच सोनी मराठीच्या 'कोण होणार करोडपती' या कार्यक्रमात हजेरी लावली. यात तिने बॉलिवूडमधल्या कलाकारांसोबत काम करण्यापासून ते तिच्या वैयक्तिक आयुष्यातील घटनांबद्दल बऱ्याच गप्पा मारल्या. याच गप्पांमध्ये रवीनाने आपण मांसाहार करत नसल्याचं सांगितलं. सुरुवातीला आपण नॉनव्हेज खायचो मात्र नंतर मुलीमुळे आपण ते बंद केल्याचं सांगितलं. तिने मुलीबद्दलचा तो भावनिक प्रसंग सांगितला ज्यामुळे तिने नॉनव्हेज खाणं पूर्णपणे बंद केलं. .केबीसीच्या मंचावर माधुरीशी बोलताना रवीना म्हणाली, 'माझ्या मनात जर प्राण्यांबद्दल इतकी माया, मोह आहे. तर मग मी नॉनव्हेज कसं काय खाऊ शकते? असा विचार माझ्या मनात आला. आणखी काही दोन-तीन गोष्टी घडल्या, तेव्हापासून मग मी मांसाहार करणं बंद केलं. यापैकी एक म्हणजे, आम्ही कुटुंबीय एकदा Bahamas मध्ये क्रूझ व्हॅकेशनला गेलो होतो. तेव्हा माझ्या नवऱ्याने lamb ची डिश ऑर्डर केली होती. त्यावेळी आमची ऑर्डर आली आणि माझी मुलगी राशा जेवणाच्या टेबलावरच भरपूर रडू लागली. ती एवढी रडत होती की, विचारू नका…माझं असं झालं हिला नेमकं झालंय तरी काय? इतक्यात राशा तिच्या बाबांना म्हणाली, तुमचं बेबी जर कुणी असं खाल्लं तर तुम्हाला कसं वाटेल? तुम्ही lamb का ऑर्डर केलं? आताही हा प्रसंग सांगताना माझ्या अंगावर काटा येतोय. तेव्हापासून मग मी ठरवलं आता मांसाहार करायचा नाही.'.ती पुढे म्हणाली, 'माझ्या राशाने तर बालपणापासून केव्हाच नॉनव्हेज खाल्लं नाही. तर, ते आपल्याला मनातून वाटलं पाहिजे. आता आपण लक्झरी हँडबॅग्ज वगैरे खरेदी करतो पण, तुम्हाला माहितीये का? गायीच्या वासराला त्यासाठी भूकेलं ठेवतात. त्या वासरांना दुधापासून वंचित ठेवलं जातं जेणेकरून त्यांच्यापासून उच्च दर्जाची कातडी मिळेल. या सगळ्या गोष्टी मला सामाजिक संस्थेबरोबर काम करताना लक्षात येऊ लागल्या आणि खरंच माझे डोळे उघडले. कोणत्याही प्राण्याच्या वासराला, बाळाला अशापद्धतीची वागणूक देणं चुकीचं आहे. त्यामुळे पर्यावरणपूरक वस्तू वापरण्यास प्राधान्य द्या. आता मी सिनेमात काम करण्याआधी चामड्याच्या वस्तू माझ्यासाठी वापरू नका. Vegan वस्तू वापरा असं आवर्जून सांगते. आपल्या दैनंदिन आयुष्यातील या छोट्या-छोट्या गोष्टी पुढे मोठा बदल घडवू शकतात.' .जटायूचा पंख कापल्यावर रावण त्याचं नख तोडून स्वतःकडे का ठेवतो? जटायूच्या नखात असं काय होतं? नेटकऱ्यांनी सांगितलं कारण.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.