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'आज मौनव्रत आहे!' पत्रकारांच्या प्रश्नांवर रवी किशन यांचं भन्नाट उत्तर, म्हणाले...'पंडित जी ने आज मौन...'

RAVI KISHAN MAUN VRAT VIRAL VIDEO: 'आज मौनव्रत आहे, पंडितजींनी शांत राहायला सांगितलं,' असं म्हणत रवी किशन यांनी पत्रकारांचे प्रश्न टाळले. संसद परिसरातील त्यांचा हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होतोय.
RAVI KISHAN MAUN VRAT VIRAL VIDEO

RAVI KISHAN MAUN VRAT VIRAL VIDEO

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

PANDIT JI ASKED ME TO STAY SILENT RAVI KISHAN: भाजप खासदार आणि अभिनेते रवी किशन यांची सोशल मीडियावर नेहमीच चर्चा रंगताना पहायला मिळते. गेल्या काही दिवसापासून त्यांच्या जुन्या मुलाखती आणि डायलॉग्स सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहेत. 'होम फ्रॉम वर्क' 'जल्दी द लेट' आणि 'नीट अखबार' या व्हायरल व्हिडिओनंतर सोशल मीडियावर त्यांचा एक नवा व्हिडिओ चर्चेत आलाय.

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