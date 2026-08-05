'आज मौनव्रत आहे!' पत्रकारांच्या प्रश्नांवर रवी किशन यांचं भन्नाट उत्तर, म्हणाले...'पंडित जी ने आज मौन...'

PANDIT JI ASKED ME TO STAY SILENT RAVI KISHAN: भाजप खासदार आणि अभिनेते रवी किशन यांची सोशल मीडियावर नेहमीच चर्चा रंगताना पहायला मिळते. गेल्या काही दिवसापासून त्यांच्या जुन्या मुलाखती आणि डायलॉग्स सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहेत. 'होम फ्रॉम वर्क' 'जल्दी द लेट' आणि 'नीट अखबार' या व्हायरल व्हिडिओनंतर सोशल मीडियावर त्यांचा एक नवा व्हिडिओ चर्चेत आलाय. . व्हिडिओमध्ये रवी किशन संसद परिसराच्या बाहेर दिसत आहेत. त्यावेळी पत्रकार त्यांना प्रश्न विचारण्यासाठी पुढे येतात. परंतु कोणत्याही प्रश्नाचं उत्तर न देता ते हसत म्हणतात, 'आज माझं मौनव्रत आहे. पंडितजींनी मला शांत राहायला सांगितलं आहे. काय करणार? आज मला शांत राहू द्या.' हे बोलून रवी किशन पुढे निघून जातात. .या आधी रवी किशन यांच्या अनेक जुन्या मुलाखती व्हायरल झाल्या.. त्यांच्या संवादावर हजारो मीन्स , रील्स तयार करण्यात आले आहेत.त्यांच्या एका गाण्याचाही व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला. अनेकांनी त्यावर कॉमेडी रील सुद्धा बनवले आहेत. .रवी किशन यांच्या या व्हिडिओनंतर नेटकऱ्यांच्या भन्नाट प्रतिक्रिया येत आहेत. एका युजरने लिहलं की, 'आज प्रश्न नाहीत, फक्त मौन मिळेल' तर दुसऱ्याने लिहलं की,'रवी किशन जिथे जातात, तिथे कंटेंट आपोआप तयार होतो' अशा प्रतिक्रिया दिल्या. दरम्यान रवी किशन यांचा साधा, देसी आणि विनोद करण्याचा अंदाज नेहमीच नेटकऱ्यांना आवडतो. त्यामुळे त्यांचे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत असतात..चप्पल घालून गाडीची पूजा? थार रॉक्स खरेदी मलायकाला पडली महाग; एका चुकीमुळे नेटकऱ्यांनी केलं ट्रोल.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.