आमिर खानच्या सावत्र भावासोबत लग्न करून फसली; 'रेडी' फेम अभिनेत्रीने सहन केला अत्याचार, म्हणाली- लग्नानंतर सगळं बदललं

'रेडी' चित्रपटातून प्रेक्षकांच्या भेटीला आलेली लोकप्रिय अभिनेत्री इवा ग्रोवर हिने आपल्या अभिनयाच्या जोरावर बॉलिवूडमध्ये स्वतःचं स्थान निर्माण केलं, तिने अनेक मालिकांमध्ये उत्कृष्ट भूमिका साकारून प्रेक्षकांना आपलंसं केलं. आजही प्रेक्षक तिच्या अभिनयासाठी तिला ओळखतात. मात्र इवाने तिच्या वैयक्तिक आयुष्यात खूप त्रास सहन केलाय. इवाने आमिर खानचा सावत्र भाऊ हैदर अली यांच्याहसी लग्न केलेलं. मात्र काही महिन्यातच तिने त्याच्यावर कौटुंबिक हिंसाचाराचा आरोप लावला होता. आता नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत तिने याबद्दल सांगितलंय. .इवाने नुकतीच विकी ललवाणीला मुलाखत दिली. यात बोलताना ती म्हणाली, 'खरं सांगायचं तर मी हैदरला फक्त १८ दिवस डेट केलं होतं. १८ दिवसात तुम्ही एखाद्या व्यक्तीला पूर्ण ओळखू शकत नाही. आज जेव्हा मी मागे वळून पाहते तेव्हा सगळा दोष त्याचाच होता असं मला अजिबात वाटत नाही. काही चुका माझ्याकडूनही झाल्या. कारण मी खूपच लवकर लग्न केलं. त्याने मला प्रपोज केलं आणि मी त्यावेळी ना माझ्या आईचं ऐकलं ना आणखी कोणाचं ऐकलं. त्या काळात माझं करिअरही टॉपवर होतं. आमच्या दोघांचा धर्म वेगळा होता तरी १९ व्या दिवशी काहीही विचार न करता मी त्याच्यासोबत पळाले आणि आम्ही लग्न केलं. आमचा संसार सुरु झाला तेव्हा मला जाणवलं की मी जे वाटत होतं तसा हा व्यक्ती नाही.'.ती पुढे म्हणाली, 'हा योग्य पार्टनर नाही. तो खूप तापट होता. लग्नाआधी मी त्याच्या अशा प्रकारच्या क्रोधाला सामोरी गेले नव्हते. कारण आमच्या घरी माझ्या लहानपणापासून कोणी पुरुषच नव्हता. तो खूप हिंसक होता. मी स्पेसिफिक तारीख किंवा दिवसाबद्दल बोलणार नाही पण तो फिजीकली हिंसक होता. लग्नाच्या चार वर्षांनंतर मी गरोदर राहिले तेव्हा मला थोडी आशा वाटली. पण काहीच बदललं नाही. मुलीच्या जन्मानंतर हे सगळं सहन होण्यापलीकडे गेलं. तेव्हा मी मालिकेचं शूटही करत होते. एक दिवस संपूर्ण युनिटने माझी मदत करण्याचं ठरवलं. ते माझ्या घरी आले, माझ्या आईशी बोलले आणि मला त्यातून बाहेर येण्याची हिंमत दिली. त्यांच्यामुळेच मी माझ्या आईशी मनमोकळेपणे बोलू शकले. तिने मला मोठ्या मनाने पुन्हा आपलंसं केलं.' .तेजश्री प्रधानच्या ऑनस्क्रीन आईचा लोकलने प्रवास, गर्दीत धक्केबुक्के खात उभ्या राहिल्या, प्रेक्षकांनी ओळखलं अन्.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.