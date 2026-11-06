५० हजार लोक, घोड्यावर बसलेली रेखा खाली कोसळली! अख्खा स्टेडियम चिडीचूप, दिग्दर्शकाने ३५ वर्षांनी सांगितला किस्सा

रजनीकांत आणि रेखा यांच्या प्रमुख भूमिका असलेल्या 'फूल बने अंगारे' या चित्रपटाने १९९१ मध्ये चांगलीच लोकप्रियता मिळवली होती. या चित्रपटात रेखा यांनी साकारलेली महिला पोलीस अधिकाऱ्याची भूमिका प्रेक्षकांच्या विशेष पसंतीस उतरली. पतीच्या मृत्यूचा बदला घेण्यासाठी पत्नीने धारण केलेलं रौद्ररूप पाहून चित्रपटगृहांमध्ये प्रेक्षकांनी टाळ्यांचा कडकडाट केला होता. के. सी. बोकाडिया यांच्या दिग्दर्शनाखाली तयार झालेल्या या चित्रपटाने त्यावेळी तब्बल ६ कोटी रुपयांची कमाई केली होती. विशेष म्हणजे, चित्रपटाचं बजेट २.१५ कोटी रुपये होतं. आता बोकाडिया यांनी नुकताच रेखा यांचा एक किस्सा सांगितला आहे जेव्हा शुटिंगवेळी त्या खाली पडलेल्या. .हा सीन या चित्रपटातला शेवटचा सीन होता जो रेखा आणि प्रेम चोप्रा यांच्यात शूट करण्यात आला होता. जेव्हा अभिनेत्री घोड्यावर बसून व्हिलनवर हल्ला करते. एएनआयला दिलेल्या मुलाखतीत बोकाडिया म्हणाले, 'चित्रपटाच्या क्लायमॅक्सच्या सीनमध्ये रेखा यांना जवळपास ५० हजार लोकांच्या गर्दीसमोर घोड्यावर स्वार होऊन प्रेम चोप्रा यांच्यावर हल्ला करायचा होता. मला आठवतंय, शूटिंगदरम्यान अचानक घोडा गर्दीत शिरला. त्यावेळी रेखा घोड्यावर बसलेल्या होत्या. त्यांचा तोल गेला आणि त्या खाली पडल्या. आम्ही सगळे खूप घाबरलो होतो. परिस्थिती हाताबाहेर जाईल, असं आम्हाला वाटलं होतं.'.त्यांनी पुढे लिहिलं, 'आम्ही उदयपूरमधील एका स्टेडियममध्ये शूटिंग करत होतो. संपूर्ण स्टेडियममध्ये एकदम शांतता पसरली होती. मात्र, रेखा खूप धाडसी आहेत. त्या अवघ्या एका मिनिटात उठून उभ्या राहिल्या आणि म्हणाल्या, 'सगळे जण तयार व्हा. चला, पुन्हा एकदा शॉट घेऊया. आता तुम्हीच सांगा, आजच्या काळातील किती कलाकार असं धाडस दाखवू शकतील? आजची एखादी अभिनेत्री इतकी जोखीम पत्करू शकेल का? हीच गोष्ट रेखा यांना खास बनवते. म्हणूनच त्यांच्यासारखी दुसरी रेखा होऊ शकत नाही.'.ना हिरो, ना खलनायक; महेश कोठारेंच्या 'माझा छकुला' मध्ये हमाल म्हणून दिसलेले सचिन गोस्वामी; कशी मिळालेली भूमिका? म्हणाले-.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.