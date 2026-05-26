रेणुका शहाणेनं पुन्हा थाटामाटात केलं लग्न, लग्नाच्या 25 व्या वाढदिवसानिमित्त पती आशुतोष राणासोबत घेतल्या सप्तपदी, Viral Video

RENUKA SHAHANE AND ASHUTOSH RANA WEDDING VIDEO VIRAL:मराठी सिनेसृष्टीतील प्रसिद्ध अभिनेत्री रेणुका शहाणे आणि अभिनेते आशुतोष राणा यांची जोडी प्रेक्षकांना प्रचंड आवडते. त्यांनी २५ मे २००१ मध्ये लग्न केलं होतं. आशुतोष राणाच्या गावी म्हणजेच मध्य प्रदेशच्या दमोह इथं पारंपारिक पद्धतीनं लग्न केलं होतं. त्यांच्या लग्नाला केवळ जवळचे लोक उपस्थित होते. दरम्यान आता त्यांच्या लग्नाला २५ वर्ष पुर्ण झाले आहेत..त्यानिमित्त आशुतोष राणा आणि रेणुका शहाणे यांनी सिल्वर जुबली साजरी केली. दोघांनी पुन्हा पारंपारिक पद्धतीनं लग्न केलय. एकमेकांना वरमाला घालून दोघांनी पुन्हा लग्न केलय. यावेळी दोघेही खूप खुष दिसत होते. सध्या त्यांच्या या लग्नातील व्हिडिओ सोशल मीडियावर Viral होतोय. आशुतोष राणा यांनी पोस्ट शेअर करत रेणुका शहाणेचे आभार सुद्धा मानलेत..त्यांच्या सिल्वर जुबली साजरी करण्यासाठी त्याचे दोन्ही मुलं उपस्थित होते. कुटुंबातील इतर सदस्यांच्या उपस्थितीत दोघांनी सप्तपदी घेतल्या आहेत. लग्नासोबतच घरी पुजा-अर्चा देखील करण्यात आली. यावेळी रेणुका शहाणे खुपच भावूक झालेलं पहायला मिळालं. सध्या सोशल मीडियावर त्यांचा व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. .आशुतोष राणा यांनी त्यांच्या सोशल मीडियावर सिल्वर जुबलीच्या लग्नाचा फोटो, व्हिडिओ पोस्ट करत खास आठवणी शेअर केल्या आहे. या नोटमध्ये त्यांनी त्यांच्या वैवाहिक जीवनबद्दल सांगितलंय. ते म्हणाले की, 'आनंदात गेलेला वेळ पटकन निघून जातो, ते कधी कळतच नाही. गेली २५ वर्षांच्या सहजीवनाच्या अनुभवातून आमचं व्यक्तिमत्त अधिक समृद्ध, सुंदर आणि परिपुर्ण बनलय. विवाह ही अशी गोष्ट आहे, अर्धं जग तुमचं असतं आणि अर्धं जग तुमच्या साथीदाराचं असतं. एकत्र जगायला शिकलात तर संपुर्ण जग तुमचं वाटू शकतं.' यावेळी त्यांनी रेणुका यांना शुभेच्छा ते आभार सुद्धा मानलेत.