‘हा प्रयोग होता…’ रेणुका शहाणे यांच्या लघुपटाला जगभरातून दाद, 'धावपट्टी' शॉर्ट फिल्मचं ऑस्करसाठी सिलेक्शन

अभिनेत्री रेणुका शहाणे ही एक उत्तम अभिनेत्री आहे. तिने तिच्या अभिनयाच्या करिअरमध्ये अनेक मराठी, हिंदी सिनेमामध्ये काम केलय. दुरदर्शन वाहिनीवरील 'सुरभी' या कार्यक्रमामुळे त्यांना प्रसिद्धी मिळाली. त्यांनी या कार्यक्रमात सिद्धार्थ काकसोबत सुत्रसंचालन केलं होतं. तसंच हिंदी सिनेमा 'हम आपके है कौन' या चित्रपटामुळे सुद्धा त्यांची एक वेगळीच ओळख मिळाली..दरम्यान अशातच रेणुका शहाणे यांनी सकाळ प्रीमियरला मुलाखत दिली. या मुलाखतीत त्यांनी तयार बनवलेली शॉर्ट फिल्म 'धावपट्टी'चं ऑस्करसाठी सिलेक्शन झाल्याचं सांगितलं. तसंच तो मराठीतील पहिला ऑस्करसाठी गेलेला अॅनिमेटेड लघुपट असल्याचं त्यांनी मुलाखतीत बोलताना म्हटलंय. सध्या त्यांच्या या लघुपटाची सोशल मीडियावर चर्चा रंगताना पहायला मिळतेय. .या लघुपटाबद्दल बोलताना रेणुका शहाणे म्हणाल्या की, 'माझी शॉर्टफिल्म 'धावपट्टी' ही ऑस्करसाठी शॉटलिस्टेड झाली तर ते सगळ्यासाठी चांगली गोष्ट आहे. कारण मराठीतील ही पहिली अॅनिमेशन शॉर्टफिल्म आहे. जी ऑस्करसाठी गेलेली आहे. हा लघुपट मी एक्सपिरिमेट म्हणून केला होता. परंतु जेव्हा मी कथा लिहित होते. त्यावेळीच मला वाटत होतं की, ही अॅनिमेटेड असावी. तेव्हा मी त्यात पैसे गुंतवून तो लघुपट तयार केला. त्यानंतर त्याला इतकं भरभरुन प्रेम मिळालं की, फिल्म फेस्टिवलमध्ये त्याचं कौतूक झालं. बैगलुरू इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवलमध्ये त्याला विनर घोषित केलं. आता ऑस्करसाठी याचं सिलेक्शन झालं आहे. मी आता देवाकडे प्रार्थना करते की, ही शॉर्टफिल्म ऑस्करासठी सिलेक्ट व्हावी.' असं त्या मुलाखतीत बोलताना म्हणाल्या..दरम्यान त्यानी सकाळ प्रीमियरच्या मुलाखतीत अनेक गोष्टीवर भाष्य केलं. त्यांच्या वयक्तिक आयुष्यावरही त्यांनी गप्पा मारल्या. यावेळी बोलताना अभिनेत्री रेणुका शहाणे म्हणाल्या की, मुलांच्या जन्मानंतर त्यांच्यासोबत वेळ घालवण्यासाठी काही काळ अभिनयातून ब्रेक घेतला होता. हा काळ पुन्हा कधीच येणार नाही असं त्यांनी मुलाखतीत सांगितलं..