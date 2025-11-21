Premier

‘हा प्रयोग होता…’ रेणुका शहाणे यांच्या लघुपटाला जगभरातून दाद, 'धावपट्टी' शॉर्ट फिल्मचं ऑस्करसाठी सिलेक्शन

Renuka Shahane’s Marathi Animated Shortfilm Shortlisted for Oscars: अभिनेत्री रेणुका शहाणे यांनी तयार केलेला अॅनिमेटेड लघुपट ऑस्करसाठी शॉर्टलिस्ट झाला असून हा मराठीतील पहिला अॅनिमेटेड शॉर्टफिल्म आहे.
Renuka Shahane’s Marathi Animated Shortfilm Shortlisted for Oscars

Renuka Shahane’s Marathi Animated Shortfilm Shortlisted for Oscars

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

अभिनेत्री रेणुका शहाणे ही एक उत्तम अभिनेत्री आहे. तिने तिच्या अभिनयाच्या करिअरमध्ये अनेक मराठी, हिंदी सिनेमामध्ये काम केलय. दुरदर्शन वाहिनीवरील 'सुरभी' या कार्यक्रमामुळे त्यांना प्रसिद्धी मिळाली. त्यांनी या कार्यक्रमात सिद्धार्थ काकसोबत सुत्रसंचालन केलं होतं. तसंच हिंदी सिनेमा 'हम आपके है कौन' या चित्रपटामुळे सुद्धा त्यांची एक वेगळीच ओळख मिळाली.

Loading content, please wait...
marathi
Marathi Actress
Oscar Award
actress
Entertainment news
Entertainment Field
oscar
Oscars
Short Film Production
Renuka Shahane

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com