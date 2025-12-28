सैराटमध्ये परश्यासोबत पहिल्यांदा दिलेल्या इंटिमेंट सीन बद्दल बोलली रिंकू राजगुरू, म्हणाली...'मी घाबरुन...'

Rinku Rajguru Opens Up About kissing scene: 'सैराट' या सिनेमा एकेकाळी इतका चर्चेत होता की, सगळीकडे फक्त आर्ची आणि परश्याची चर्चा असायची. या सिनेमाने कोट्यवधींचा गल्ला कमावला. याच सिनेमाने रिंकू राजगुरुला आर्चीच्या भूमिकातून एक वेगळी ओळख दिली. सैराट सिनेमा रिंकूसाठी लाईफ चेंजर ठरला. पहिल्याच सिनेमानं तिला यशाच्या शिखरावर नेऊन ठेवलं. सैराटमध्ये आर्ची आणि परश्या म्हणजे रिंकू आणि आकाशचे काही इंटिमेट सीन दाखवण्यात आले होते. याबाबत तिने मुलाखतीत खुलासा केलाय. .रिंकूनं नुकतीचं आरपार या युट्यूब चॅनलला मुलाखत दिली. या मुलाखतीत तिने सैराट सिनेमातील पहिल्या किसिंग सीनबाबत सांगितलं आहे. तिला हा सीन करताना भिती वाटली होती का? असा प्रश्न विचारण्यात आला. यावर ती म्हणाली की, 'मी जेव्हा तो सीन ऐकला, तेव्हा मी खूप घाबरले. तेव्हा मला नागराज दादा म्हणाले की, जसं दिसतं तसं करत नसतात. तेव्हा मी आणि आकाश त्या सीनवरुन खुप हसत होतो.'.पुढे बोलताना रिंकू म्हणाली की, 'आता मला कळतय की, ती एक फक्त कॅमेरा मोमेंट असते. त्यावेळी मी आणि आकाश फक्त समोर बसलेले होते. तो सीन करताना आम्ही पाचंट गप्पा मारत हसत होतो, त्यामुळे ते फार वेगळं दिसत होतं. नंतर मला काही भिती वाटली नाही. आम्ही सिनेमातील सगळे मुलं ४ महिने एकत्र राहिलेलो. त्यामुळे आमच्यात एक वेगळं बॉन्डिंग झालेलं.'.सैराट सिनेमानंतर रिंकू राजगुरुचं नशीबच पालटलं. तिला अनेक सिनेमामध्ये काम करण्याची संधी मिळाली. तिला कागर, आठवा रंग प्रेमाचा, मेकअप, झिम्मा २ सिनेमामध्ये काम करण्याची संधी मिळाली. झुंड सिनेमातून ती हिंदी सिनेमामध्ये देखील पहायला मिळाली. आता ती आशा सिनेमातून प्रेक्षकांच्या भेटीला आली आहे. तिचा हा सिनेमा प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरला आहे. .'वाह जितू खुप छान' सलमान खाननं केलं जितेंद्र जोशीचं कौतूक, भेटीबद्दल सांगताना म्हणाला...'कमीत कमी 15 ते 20...'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.