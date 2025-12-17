‘कांतारा’ची मिमिक्री रणवीर सिंहला पडली महागात, ऋषभ शेट्टींची प्रतिक्रिया, म्हणाला...

दिग्दर्शक ऋषभ शेट्टीच्या 'कांतारा' आणि 'कांतारा चाप्टर १' या दोन चित्रपट प्रेक्षकांच्या पसंतीत उतरले. दैवी परंपरेवर आधारित या चित्रपटातील एका सीनची रणवीर सिंगने नक्कल केली होती. देवांची नक्कल करत त्याने त्यांना 'स्त्री भूत' असं म्हटल्याने त्याला लोकांनी चांगलेच फटकारले होते, पण रणवीरने या प्रकरणावर आपला हेतू स्पष्ट करत माफीसुद्धा मागितली होती. .आता त्याच प्रकरणावर ऋषभ शेट्टीने मौन सोडत सांगितले की, 'त्याला देवदेवतांची नक्कल करायला आता चक्क भीती वाटते. रणवीरचं नाव न घेता अप्रत्यक्षरित्या ऋषभ शेट्टी म्हणाला की, 'देवदेवतांची नक्कल करणं स्टेजवर फार चुकीचे आहे. कांतारासारखे दैवी परंपरेवर आधारित चित्रपट बनवताना ही भीती असते की या चित्रपटांचं रूपांतर पॉप संस्कृतीमध्ये होईल'. .यावेळी ऋषभ शेट्टीने नमूद केलं की कांतारा बनवण्याआधी त्याने अनेक दिग्गजांचे मार्गदर्शन घेतले. तसंच चित्रपट बनवताना दैवी परंपरेची माहिती आणि त्याबद्दलच्या सगळ्या गोष्टी माहिती करुन घेतल्या. दरम्यान सध्या ऋषभ शेट्टींचं हे वक्तव्य चर्चेत आलं आहे..रणवीर सिंगचं काय होतं प्रकरण?एका कार्यक्रमादरम्यान रणवीर सिंगने 'कांतारा चाप्टर १' मधील देवाची नक्कल करण्याचा प्रयत्न केला होता. यावेळी त्याला सोशल मीडियावर प्रचंड ट्रोल करण्यात आलं. त्यांच्यावर टीकाही करण्यात आली. नंतर त्याने सोशल मीडियावर पोस्ट करत सर्वांची माफी देखील मागितील. .Dhurandhar : धुरंधरच्या शूटिंगसाठी रणवीर सिंग पाकिस्तानला गेलेला? स्वतः सांगितलं लोकेशन, कमी खर्चात तुम्हीही देऊ शकता भेट.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.