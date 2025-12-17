छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या भूमिकेतील रितेशचा फस्ट लूक समोर, वाढदिवसादिवशी पोस्ट करत म्हणाला, 'क्षणभर थांबलेला सूर्य आणि...'

Riteish Deshmukh’s Raja Shivaji First Look Goes Viral: अभिनेता रितेश देशमुख याचा आज 46 वा वाढदिवस आहे. या वाढदिवसानिमित्त त्याने चाहत्यांना एक खास भेट दिली आहे. रितेश त्यांच्या स्वॅगने सिनेसृष्टीत प्रसिद्ध तर आहेत. परंतु तो गेल्या काही दिवसापासून 'राजा शिवाजी' या सिनेमामुळे चर्चेत आला आहे. या त्याच्या सिनेमामध्ये मराठीसह हिंदी कलाकारांची फौज पहायला मिळणार आहे. या सिनेमामध्ये रितेश स्वत: छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या भूमिकेत पहायला मिळणार आहे..दरम्यान रितेशने त्यांच्या सोशल मीडियावर पोस्ट करत सिनेमाचं शूट पूर्ण झाल्याची माहिती दिली आहे. तसंच यावेळी त्याने चित्रपट प्रदर्शनाची तारीखही जाहीर केली आहे. रितेशने त्याचा छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या भूमिकेतील पहिला लूक सुद्धा प्रेक्षकांच्या भेटीला आणला आहे. 'मागे तळपता सूर्य आणि समोर महाराज' असा फोटो सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय. .या त्याच्या सिनेमाविषयी लिहिताना रितेश म्हणाला, 'क्षणभर थांबलेला सूर्य, मावळतीला मावळ पण हे काही क्षणसाठीच, उद्याच्या तेजस्वी पहाटेसाठी... 100 दिवसांची मेहनत, अपार जिद्द, समर्पण आणि निष्ठा यावर अखेर पडदा पडलाय. असंख्य अनुभव, मनात राहणारे क्षण, महापराक्रमी राजाधिराज छत्रपती शिवाजी महाराजांचा सिनेमारुपी अभिवादन घेऊन लवकरच येतोय.' असं त्याने त्यांच्या पोस्टमध्ये म्हटलय. .'राजा शिवाजी' हा सिनेमा स्वत: रितेश देशमुख याने दिग्दर्शित केला आहे. या सिनेमाची निर्मिती जेनिलिया देशमुख आणि ज्योती देशपांडे यांनी केली आहे. या सिनेमामध्ये संजय दत्त, विद्या बालन, महेश मांजरेकर, अभिषेक बच्चन, सचिन खेडेकरसह अनेक प्रसिद्ध कलाकार पहायला मिळणार आहे. सिनेमाची तगडी स्टारकास्ट पाहून अनेकांची उत्सुकता शिगेला लागली आहे. पुढील वर्षी १ मे रोजी हा सिनेमा प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. .दिग्पाल लांजेकरांच्या श्री शिवराज अष्टकातील सहावे पुष्प भेटीला; महाराजांची आग्रा स्वारी दिसणार, चित्रपटाचं नाव काय? .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.