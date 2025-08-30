Premier

'मनोज जरांगेजीच्या आरोग्यासाठी...' रितेश देशमुखची मनोज जरांगेंसाठी खास पोस्ट, म्हणाला...'आंदोलक सणासुदीच्या काळात...'

Ritesh Deshmukh Posts on Manoj Jarange’s Maratha Protest, Mixed Reactions Online: मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटलांनी मुंबईतील आझाद मैदानावर उपोषण सुरु केलं आहे. या उपोषणावर अभिनेता रितेश देशमुखने पोस्ट शेअर केली असून त्यांच्या आरोग्यासाठी प्रार्थना केली आहे.
1 रितेश देशमुखने मनोज जरांगे यांच्या आरोग्यासाठी खास पोस्ट केली आहे.

2 सणासुदीच्या काळात आंदोलकांच्या आरोग्याची काळजी घेण्याचे आवाहन त्यांनी केले आहे.

3 मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर रितेशने त्यांच्या आरोग्याची चिंता व्यक्त केली आहे.

