'मनोज जरांगेजीच्या आरोग्यासाठी...' रितेश देशमुखची मनोज जरांगेंसाठी खास पोस्ट, म्हणाला...'आंदोलक सणासुदीच्या काळात...'

1 रितेश देशमुखने मनोज जरांगे यांच्या आरोग्यासाठी खास पोस्ट केली आहे. 2 सणासुदीच्या काळात आंदोलकांच्या आरोग्याची काळजी घेण्याचे आवाहन त्यांनी केले आहे. 3 मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर रितेशने त्यांच्या आरोग्याची चिंता व्यक्त केली आहे. .मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटलांनी मुंबईच्या आझाद मैदानावर उपोषण सुरु केलय. त्यांच्यासोबत हजारो मराठे आंदोलक मुंबईमध्ये दाखल झालेत. आरक्षण घेतल्याशिवाय मुंबई सोडणार नाही अशी भूमिका जरांगे पाटलांनी घेतली. दरम्यान आता जरांगे पाटल्यांच्या उपोषणाच्या प्रतिक्रिया मनोरंजन विश्वातून सुद्धा येऊ लागल्या आहेत. .अभिनेता रितेश देशमुख याने मनोज जरांगे पाटील यांच्या उपोषणासंदर्भात पोस्ट शेअर केली आहे. रितेशने एक्स अकाऊंटवर ही पोस्ट शेअर केली आहे. त्याच्या पोस्टनंतर सोशल मीडियावर समिश्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. अनेकांच्या त्याच्या पोस्टवर नाराजी व्यक्त केलीय. तर अनेकांनी त्याचं कौतूक सुद्धा केलय..एक्स अकाऊंटवर शेअर केलेल्या पोस्टमध्ये रितेश म्हणाला की, 'सकल मराठा समाजाचे आंदोलक त्यांच्या मागण्यांसाठी मुंबईत दाखल झालेत. त्यांच्या मागण्या मान्य होऊन आंदोलक सुखरुप घरी जातील. अशी मी आशा करतो. तसंच मनोज जरांगेंजी यांच्या उपोषणावर असल्याने त्यांच्या आरोग्यासाठी मी प्रार्थना करतो. जय शिवराय, जय महाराष्ट्र' अशी पोस्ट रितेशनं केलीय..रितेशच्या पोस्टनंतर नेटकऱ्यांकडून समिश्र प्रतिक्रिया येताना दिसत आहे. काहींनी त्याच्या पोस्टवर टीका केलीय. एकाने म्हटलय, 'इतकं वाटतय तर आंदोलनात सहभागी व्हावं' तर दुसऱ्याने लिहलय, 'तुझे बाबा म्हणजेच विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री असते तर विषय सोडवला असता.' अशी प्रतिक्रिया नेटकऱ्यांकडून येत आहे. .FAQs.मनोज जरांगे पाटील यांनी मुंबईत उपोषण का सुरु केलं आहे?मराठा समाजाला आरक्षण मिळावं या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी आझाद मैदानावर उपोषण सुरु केलं आहे..रितेश देशमुखने मनोज जरांगेंसाठी काय पोस्ट केली आहे?रितेश देशमुखने एक्स अकाऊंटवर पोस्ट करत जरांगेंच्या आरोग्यासाठी प्रार्थना केली आणि आंदोलक सुखरूप घरी परतावेत अशी आशा व्यक्त केली..रितेश देशमुखच्या पोस्टवर नेटकऱ्यांनी कशी प्रतिक्रिया दिली?काहींनी रितेशच्या पोस्टचे कौतुक केले तर काहींनी टीका केली. काहींनी त्याला आंदोलनात प्रत्यक्ष सहभागी व्हा असं म्हटलं..जरांगे पाटील यांनी उपोषण संपवण्याची अट काय ठेवली आहे?आरक्षण मिळाल्याशिवाय मुंबई सोडणार नाही अशी भूमिका मनोज जरांगे पाटील यांनी घेतली आहे..“चारही मुली गेल्या...” सनी लिओनी भावूक होत म्हणाली...'बाळाचं प्लॅनिंग केलं, पण'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.