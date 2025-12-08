वडील बेस्ट कामगार, पैशांसाठी पोहोचवले जेवणाचे डबे ; इंजिनिअर असलेल्या आरजे प्रणितची खरी स्टोरी घ्या जाणून

Marathi Entertainment News : कलर्स टीव्हीवरील बिग बॉस सीजन 19 हा खूप गाजला. या सीजनमधील सगळेच स्पर्धक प्रेक्षकांच्या लक्षात राहिले. पण सगळ्यात जास्त लक्ष वेधून घेतलं ते मराठमोळ्या प्रणित मोरेने. स्टँडअप कॉमेडियन, रेडिओ जॉकी आणि कंटेंट क्रिएटर असलेल्या प्रणितने वेगळी ओळख मिळवली. .विनोदी पण स्पष्टवक्तेपणामुळे प्रणितला बिग बॉसमध्ये ओळख मिळाली. अनेकदा सलमाननेही त्याच्या वागणुकीचं कौतुक केलं. जाणून घेऊया प्रणितचा पूर्ण प्रवास. .प्रणित मोरेचा जन्म मुंबईतला असला तरीही त्याचं गाव रत्नागिरीमधील खेड आहे. त्याचे वडील एसटी महामंडळात कंडक्टर म्हणून करायचे. तर आई गृहिणी होती. अत्यंत सामान्य कुटूंबातून आलेल्या प्रणितने मेहनत आणि जिद्दीच्या जोरावर वेगळी ओळख तयार केली. .के जे सौमय्या कॉलेजमधून त्याने बॅचलर ऑफ मॅनेजमेंट स्टडीजमध्ये त्याने शिक्षण घेतलं. पुढे त्याने एमबीए पूर्ण केलं. त्याला खरंतर पायलट बनायचं होतं पण त्याला त्या कोर्समध्ये प्रवेश मिळाला नाही. म्हणून त्याने 6 महिन्यांचा एअरक्राफ्ट मेन्टनन्स इंजिनियरिंगचा कोर्स केला. पण मध्येच त्याने हा कोर्स सोडला. .एमबीए केल्यानंतर प्रणितला दुसरा जॉब मिळाला पण 2021मध्ये त्याला या जॉबवरून काढण्यात आलं. त्या जॉबवर त्याचं घर अवलंबून होतं. शेवटी त्याने स्टँडअप कॉमेडी सुरु केली ज्यात त्याला चांगलं यश आणि प्रसिद्धी मिळाली. 2025 मध्ये त्याने त्याच्या आई-वडिलांसाठी नवीन घर घेतलं. त्यानंतर त्याला लगेचच बिग बॉसमधून कॉल आला. .लहानपणी मुंबईतील दादरमध्ये एका चाळीत प्रणित राहायचा. त्याचे वडील कंडक्टर म्हणून नोकरी करायचे. पण एका दुखापतीमुळे त्याला हा जॉब सोडावा लागला. मग ते लोक नवी मुंबईला शिफ्ट झाले. तर त्याच्या आई-वडिलांनी टिफीनचा व्यवसाय सुरु केला. या व्यवसायात 2004 मध्ये नुकसान झालं. त्यामुळे छोटंसं दुकान आणि घर त्यांना विकावं लागलं. या काळात प्रणित घरोघरी टिफिन पोहोचवायचं काम करायचा. .आज प्रणित मोरे एक मोठं नाव झालं आहे. इंस्टाग्रामवर त्याचे अनेक फॉलोअर्स झाले आहेत. युट्युबवर 1 मिलियनपेक्षा जास्त सबस्क्राईबर्स झाले आहेत. तर बिग बॉस सीजन 19 चा तो सेकंद रनर अप ठरला..धुरंधरचं विकी कौशलच्या सुपरहिट उरीशी असंही कनेक्शन ! प्रेक्षकांनी लावलेला शोध वाचून व्हाल थक्क.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.