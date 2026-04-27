'होणार सून मी ह्या घरची' फेम अभिनेता झाला दोन जुळ्या मुलांचा बाबा, नाव सुद्धा ठेवलं खास

ROHAN GUJAR WELCOMES BABY BOY AND GIRL: होणार सून मी ह्या घरची मालिकेतून प्रसिद्धी मिळालेला अभिनेता रोहन गुजर याने जान्हवीच्या भावाची भूमिका साकारली होती. रोहननं साकारलेली पिंट्याचं भूमिका प्रेक्षकांना प्रचंड आवडली होती. दरम्यान अशातच रोहन गुजर याने सोशल मीडियावर एक पोस्ट शेअर केलीय. या पोस्टमध्ये त्यांने बाबा झाल्याची चाहत्यांना आनंदाची बातमी दिली आहे. .रोहननं काही दिवसांपूर्वी बाबा होणार असल्याची गुडन्यूज चाहत्यांना दिली होती. यावेळी त्याने पत्नीचे डोहाळेजेवणाचे फोटो सुद्धा शेअर केले होते. तसंच त्यांनी मॅटर्निटी फोटोशूट सुद्धा केलं होतं. दरम्यान आता रोहन दोन जुळ्या मुलांना बाबा झालाय. रोहनला एक मुलगा आणि एक मुलगी झाले आहेत. तीन महिन्यानंतर रोहनने ही आनंदाची बातमी चाहत्यांना दिली आहे. तसंच त्याने मुलांची नावं सुद्धा शेअर केली आहेत. .बाळांच्या हाताचे फोटो शेअर करत रोहनने कॅप्शनमध्ये लिहलं की, '३ महिने 2 souls अन् १ कुटुंब. आद्या असं त्याने मुलीचं नाव ठेवलय, तर अद्वय असं मुलाचं नाव ठेवलंय. तसंच त्याने कॅप्शनमध्ये Twins असं हॅशटॅग सुद्धा वापरलं आहे.' सध्या सोशल मीडियावर त्याच्या पोस्ट मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. .रोहनच्या पोस्टवर अनेकांनी कमेंट्स करत शुभेच्छांचा वर्षाव केलाय.अनेक मराठी कलाकरांनी शुभेच्छा देत हॉर्ट इमोजी सुद्धा शेअर केले आहेत. सध्या रोहनची पोस्ट सोशल मीडियावर व्हायरल होतेय. दरम्यान रोहनबद्दल बोलायचं झालं तर त्याने बन पाव, लव्ह लग्न लोचा , नवी जन्मेन मी अशा अनेक मालिकांमध्ये काम केलय. सध्या तो तू अनोळखी तरी सोबती या मालिकेत काम करतोय.