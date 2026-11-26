ROOPA GANGULY 60TH BIRTHDAY SPECIAL UNKNOWN FACTS ABOUT HER LIFE: छोट्या पडद्यावरील लोकप्रिय अभिनेत्री रुपा गांगुली यांचा मोठा चाहतावर्ग आहे. बी. आर. चोप्रा यांच्या 'महाभारत' या मालिकेत द्रौपदीची भूमिका साकारून त्या घराघरात पोहोचल्या. त्यांच्या अभिनयाने या भूमिकेला वेगळीच ओळख मिळवून दिली. अभिनयासह त्यांनी पार्श्वगायन आणि राजकारण क्षेत्रातही मोठी कामगिरी केली. दरम्यान आज त्यांचा ६० वा वाढदिवस. यानिमित्ताने त्यांच्या आयुष्यातील आणि 'महाभारत' मालिकेच्या शूटिंगदरम्यानचा एक खास किस्सा जाणून घेऊया..रुपा गांगुली यांनी एकदा सोशल मीडियावर 'महाभारत' मालिकेतील द्रौपदीच्या चीरहरणाचा व्हिडिओ शेअर केला होता. त्यावेळी त्यांनी २०१६ मधील एका धक्कादायक घटनेची आठवण सांगितली. त्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, २२ मे २०१६ रोजी डायमंड हार्बर इथं त्यांच्यावर १७ ते १८ जणांनी हल्ला केला होता. या लोकांनी पोलिसांसोबत येऊन त्यांना गाडीतून बाहेर काढले आणि मारहाण केली. एवढंच नाही, तर त्यांची गाडीदेखील फोडण्यात आली होती..या घटनेत त्यांच्या डोक्याला गंभीर दुखापत झाली होती. याबद्दल सांगताना त्यांनी दोन वेळा ब्रेन हॅमरेज झाल्याचा उल्लेख केला होता. या घटनेची आठवण सांगताना त्यांनी आपल्या पोस्टमध्ये त्या काळातील त्रास व्यक्त केला होता..दरम्यान मागे एकदा 'आज तक'ला दिलेल्या मुलाखतीत बोलताना रुपा गांगुली म्हणाल्या होत्या की, "चीरहरणाचा सीन मला आठवतो. जेव्हा मला फरफटत नेलं जात होतं, तेव्हा मी खरंच खाली पडले होते. मी दुःशासनाची भूमिका करणाऱ्या अभिनेत्याला खूप विरोध केला. त्याला मला ओढताना खूप त्रास झाला. तो खरोखरच घामाघूम झाला होता." .नाकात नथ, कपाळी टिकली अन् नऊवारीचा साज; श्रद्धा कपूरचा मराठमोळा अंदाज पाहिलात का? Viral Video.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.