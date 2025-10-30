बनवाबनवीच्या यशाचं भूत गेलेलं डोक्यात, पण एका बादलीने सचिन पिळगावकरांना जमिनीवर आणलं, व्हिडिओ व्हायरल

Sachin Pilgaonkar: मराठी चित्रपटसृष्टीत 'अशी ही बनवाबनवी' हा एव्हरग्रीन सिनेमा आहे. आज देखील अनेक चाहते हा सिनेमा तितक्याच आवडीने पाहतात. या सिनेमातील अनेक डायलॉग प्रसिद्ध आहे. आजदेखील दैनदिक जिवनात, विनोदात या सिनेमातील डायलॉग वापरले जातात. या सिनेमातील कलाकरांचा अभिनय हा प्रेक्षकांना प्रचंड भावतो. दरम्यान सचिन पिळगावकर यांनी या सिनेमाच्या रिलीजनंतरचा एक मजेशीर किस्सा चाहत्यांसोबत शेअर केला होता..सचिन पिळगावकर म्हणाले की, 'अशी ही बनवाबनवी जेव्हा रिलीज झाला तेव्हा त्या सिनेमाला इतकी प्रसिद्धी मिळाली की, जिकडे तिकडे या सिनेमाची चर्चा होऊ लागली. मला आठवतय, तेव्हा आम्ही जुहूच्या अपार्टमेंटमध्ये राहत होते. तेव्हा घराच्या बाथरुमधलं शॉवर खराब झाल्यानं बादली भरुन मी आंघोळ करायचो. तेव्हा नेहमीप्रमाणे नळ ओपन केला आणि बादली भरण्याची वाट पाहू लागलो. बादली भरेपर्यंत मी विचार करु लागलो की, पिक्चर चांगला झाला आहे. आपल्या हातून चांगला पिक्चर बनलाय.'.पुढे बोलताना पिळगावकर म्हणाले की, 'सिनेमाची लोक खुप स्तुती कराताय. हाच विचार मी करत होते. या सगळ्यात बादली भरली. मी नळ बंद करु लागलो. पण नळ काही केल्या बंदच होईना, मी खुप प्रयत्न केला. पण नळ बंद होत नव्हता. मी पॅनिक झाले आणि म्हटलं हे काय? असं काय होतय? नळ का बंद होत नाहीय?'.'त्यानंतर मला कळलं की, मी उलट्या दिशेने नळ बंद करत होते. त्यामुळे नळ बंद होण्याऐवजी पाणी वाढतच होतं. तेव्हा मी नळ बंद केला आणि थांबलो. मनातल्या मनात म्हटलं, पिळगावकर तुम्हाला पाण्याचा नळ साधा बंद करता येत नाही. अन् काय मिजास करता एवढी की चांगला पिक्चर बनवला. जेवढ्या मोठ्या सक्सेसफुल्ल झालात कोणत्या अँगलने तुम्ही विचार करताय.'.दरम्यान सचिन पिळगावकरांचा हा प्रसंग सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. नेटकऱ्यांनी सचिन पिळगावकर यांना पुन्हा ट्रोल केलय. एका नेटकऱ्याने लिहलय की, 'गैरसमज झाला की, दरवेळीप्रमाणे फेकाफेकी केली.' तर दुसऱ्याने म्हटलय की, 'लाल गधर्व अजून काय काय शोध लावणारेत काय माहिती.' अशा कमेंट्स नेटकऱ्यांमध्ये येताना पहायला मिळताय..बिग बींनी केलं नातू अगस्त्यचं कौतूक, 'इक्किस'चा ट्रेलर पाहून आजोबा झाले भावूक, नातवासाठी पोस्ट लिहिल म्हणाले...'तु जेव्हा मला...'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.