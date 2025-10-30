Premier

बनवाबनवीच्या यशाचं भूत गेलेलं डोक्यात, पण एका बादलीने सचिन पिळगावकरांना जमिनीवर आणलं, व्हिडिओ व्हायरल

Sachin Pilgaonkar’s funny story after ‘Ashihi Banvabanvi’ success goes viral: अभिनेते सचिन पिळगावकर यांचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय. या व्हिडिओमध्ये त्यांनी अशी बनवाबनवीचा किस्सा शेअर केलाय. या त्यांच्या व्हिडिओनंतर त्यांना प्रचंड ट्रोल करण्यात आलय.
Sachin Pilgaonkar: मराठी चित्रपटसृष्टीत 'अशी ही बनवाबनवी' हा एव्हरग्रीन सिनेमा आहे. आज देखील अनेक चाहते हा सिनेमा तितक्याच आवडीने पाहतात. या सिनेमातील अनेक डायलॉग प्रसिद्ध आहे. आजदेखील दैनदिक जिवनात, विनोदात या सिनेमातील डायलॉग वापरले जातात. या सिनेमातील कलाकरांचा अभिनय हा प्रेक्षकांना प्रचंड भावतो. दरम्यान सचिन पिळगावकर यांनी या सिनेमाच्या रिलीजनंतरचा एक मजेशीर किस्सा चाहत्यांसोबत शेअर केला होता.

