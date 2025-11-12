सचिन पिळगांवकरांचे नवे आश्वासन, सुबोध भावेंच्या बर्थ डे पार्टीत म्हणाले,'तुझे करिअरचे केवळ 25 वर्ष झाले...'

मराठी मनोरंजनविश्वात सचिन पिळगावकर यांची मोठी चर्चा होताना पहायला मिळते. ते त्यांच्या वक्तव्यामुळे नेहमीच चर्चेत येत असतात. त्यांना सोशल मीडियावर ट्रोल देखील करण्यात येत. त्यांच्यावर अनेक मीम्ससुद्धा बनतात. अशातच आता सचिन पिळगावकर एका वेगळ्या कारणामुळे चर्चेत आले आहेत. त्यांचं एक वक्तव्य पुन्हा चर्चेत आलं आहे. .सुबोध भावे यांचा नुकताच 50 वा वाढदिवस झाला. वाढदिवसाचं मोठं सेलिब्रेशन सुद्धा करण्यात आलं. या सेलिब्रेशनमध्ये राज ठाकरेंसह अनेक कलाकार उपस्थित होते. सचिन पिळगांवकर यांनी सुद्धा बर्थडे सेलिब्रेशनला उपस्थिती लावली होती. यावेळी त्यांनी सुबोधसाठी एक खास भाषण सुद्धा केलं. या भाषणावेळी त्यांनी बोललेल्या एका वक्तव्याची मोठी चर्चा रंगली होती. काय म्हणाले ते जाणून घेऊया....मनोरंजनविश्वात सक्रिय होऊन सुबोध भावेंना 25 वर्ष पूर्ण झाली. यावेळी सुबोधला शुभेच्छा देताना मिश्लिकपणे सचिन पिळगांवकर म्हणाले, 'सुबोध माझ्यासाठी माझ्या आयुष्याचा स्तंभ आहे. मी माझ्या आयुष्यात त्याचा ऋषी असेल, कारण त्याने माझ्यावर विश्वास दाखवून कट्यार काळजात घुसलीमध्ये मला रोल दिला. यासाठी मी तुझा आयुष्यभरासाठी ऋणी राहिल.'.पुढे बोलताना सचिन म्हणाले की, 'आता तु तुझ्या करिअरची केवळ 25 वर्ष पुर्ण केली आहे. तुला तुझ्या करिअरची 50 वर्ष पुर्ण करायची आहे. तुझ्या 50 वर्षाच्या करिअरमध्ये तुझी दोन्ही मुलं मोठी झालेली असतील. त्यांनी मोठं नाव कमावलं असेल. तेव्हा मी दोन्हीपैकी एका मुलावर बायोपिक करेल. पण तेव्हा त्या रोलसाठी मी तुला निवडेल. कारण तेव्हाही तु तितकाच पॉप्युलर असतील.'.दरम्यान सचिन पिळगावकर यांच्या बद्दल बोलायचं झालं तर त्यांनी अनेक सुपरहिट चित्रपटात आपल्या अभिनयाची छाप पाडली. त्यांनी अनेक हिंदी सिनेमामध्ये सुद्धा आपला अभिनय दाखवून दिला आहे. सध्या ते त्यांच्या वक्तव्यामुळे चर्चेत येतात. त्याचे अनेक व्हिडिओ सोशल मीडियावर चर्चेचे विषय ठरत असतात. दरम्यान सुबोधच्या वाढदिवसादिवशीचं सचिन पिळगांवकरांचं हे वक्तव्य प्रचंड चर्चेत आलं आहे. त्याच्या वक्तव्यामुळे पुन्हा सोशल मीडियावर सचिन पिळगांवकर यांची चर्चा रंगताना पहायला मिळतेय. .अभिनेता गोविंदा पडला बेशुद्ध, रुग्णालयात केलं दाखल; उपचार सुरू.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.