'माझ्यावर होणाऱ्या मीम्सवर मीही हसतो'; सचिन पिळगांवकर ट्रोलिंगवर पहिल्यांदाच बोलले, म्हणाले...'ही माझी पोरं'

SACHIN PILGAONKAR CALLS YOUNG TROLLERS ‘MY KIDS’: मराठी मनोरंजनविश्वातील प्रसिद्ध अभिनेते सचिन पिळगांवकर यांनी अभिनयाच्या करिअरसह निर्मिती क्षेत्रात सुद्धा स्वत:चं नाव निर्माण केलं. लहान वयातच त्यांनी अभिनय करण्यास सुरुवात केली होती. अनेक वेळा मुलाखतीत ते त्यांचे जुने किस्से सांगत असतात. एखाद्या गोष्टीवर ते मोकळेपणाने मत मांडत असतात. परंतु त्यांच्या बोलण्यामुळे कधी-कधी त्यांना ट्रोलिंगचा सुद्धा सामना करावा लागतो. दरम्यान अशातच सचिन पिळगांवकर यांनी सतत होणाऱ्या ट्रोलिंगबाबत मत व्यक्त केलय. .सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा .सचिन यांनी नुकतीच 'अमुक तमुक'ला मुलाखत दिली. या मुलाखतीत बोलताना ते ट्रोलर्स आणि मीम्स बनवण्याबद्दल म्हणाले, 'जेव्हा मीम्स वगैरे माझ्यावर होतात तेव्हा मी सुद्धा हसतो. कधी-कधी मीही माझ्या मित्रांना ते फॉरवर्ड करतो. मला परमेश्वराच्या कृपेनं सेन्स ऑफ ह्युमर आहे. तसंच माझी विनोदी बुद्धी शाबूत आहे. त्यामुळे मला स्वत:वर सुद्धा हसायला आवडतं. परंतु ज्यावेळी सुरुवातीला माझ्यावर ट्रोलिंग सुरु झालं तेव्हा मी शॉक झालो होतो. परंतु नंतर मी एन्जॉय करू लागलो.' .'या ट्रोलिंगमध्ये अशा काही गोष्टी आहेत, ज्यात शिवीगाळ किंवा थोड्याश्या खालच्या लेव्हलच्या गोष्टी असतात, तेव्हा मी ते एन्जॉय करत नाही. कारण मी सुद्धा एक माणूस आहे. पण आता तर मला त्या सुद्धा त्रास होत नाही.'.'पण मला ट्रोल करणाऱ्यांना एकचं सांगायचं आहे की, माझा एका गोष्टीवर विश्वास आहे. अशा कमेंट्स, निगेटिव्हिटी कधीच लाँग लास्टिंग नसते. तुम्हाला जर तुमच्या आयुष्यात चांगलं काय करायचं असेल तर कॉन्टेंट चांगला क्रिएट केला पाहिजे. त्या गोष्टी आयुष्यभर टिकत असतात. आणि ही ट्रोल करणारी सगळी यंगस्टर्स डॉक्टर वगैरे असतील, कदाचित शिकली सवरलेली असतील, पण ही माझ्यासाठी माझी पोरं आहेत. त्यामुळे मी त्यांना असा अशीर्वाद देऊ इच्छितो की, तुम्ही जे काही करत आहात ते करा. पण बट अॅट द सेम टाईम आयुष्यात असही काहीतरी करा, जे तुमच्या कायम सोबत राहिल. हे ट्रोलिंग वगैरे सोबत राहणार नाही.' असं ते म्हणाले. .90 कोटींचं कर्ज, 55 खटले अन् बँक खात्यात शून्य रुपये; अमिताभ बच्चन यांनी पुन्हा कसं उभं केलं 4000 कोटीचं साम्राज्य?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.