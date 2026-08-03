'त्यांना ओरडायचं ठरवलेलं, पण...' संजीव कुमारला शेवटचंही भेटू शकले नाहीत सचिन पिळगांवकर, म्हणाले...

UNTOLD STORY BEHIND SANJEEV KUMAR'S DEATH: बॉलिवूडचे प्रसिद्ध अभिनेते संजीव कुमार हे आजही प्रेक्षकांच्या मनात घर करून आहेत. त्यांनी शोले, आंधी, अंगूर अशा अनेक सुपरहिट सिनेमातून आपल्या अभिनयाची छाप प्रेक्षकांच्या मनात पाडली. परंतु वयाच्या अवघ्या ४६ व्या वर्षी त्यांनी जगाचा निरोप घेतला. त्यांच्या जाण्याने अनेकांना धक्का बसला होता. ते नेहमीच वयापेक्षा मोठ्या असणाऱ्या भूमिका साकारायचे. दरम्यान यामागचे गूढ कारण अभिनेते सचिन पिळगांवकर यांनी सांगितलंय. .सचिन पिळगांवकर यांनी एका मुलाखतीत संजीव कुमार आणि त्यांच्या मैत्रीबद्दल सांगितलं. यावेळी त्यांनी एक मोठा खुलासा केला. ते म्हणाले की, 'संजीव कुमार यांना एका भविष्यकाराने हस्तरेषा बघत आयुष्य फार नसल्याचं सांगितलं होतं. तसंच ते कधीच म्हातारपण पाहू शकणार नाही. अशी भविष्यवाणी केली होती. त्यामुळे ते वृद्धांचा रोल करायचे. संजीवने ही गोष्ट केवळ मला सांगितली होती' होती.'.'त्यांच्या निधनाच्या आदल्या दिवशी त्यांनी मला घरी बोलावलं होतं. ठरल्याप्रमाणे दुपारी अडीच वाजता मी घरी पोहोचलो. तेव्हा संजीव बाथरुममध्ये असल्याचं सांगण्यात आलं. अर्धा तास झाला तरी ते काही हालचाल नसल्यानं अनुचित घडल्याची शंका आली.'.'चौकशी केल्यानंतर समजलं की,संजीव कुमार यांची प्रकृती खालावली होती. आदल्या दिवशी पहाटे चार पर्यंत शूटिंग सुरु होतं. त्यानंतर घरी आल्यानंतर उलट्याचा त्रास सुरु झाला. त्यातही त्यांनी काम केलं. ते उशीर काम करत असल्याने मी त्यांना ओरडणार असं मनात ठरवलेलं.'.'त्यांच्या बेडरुमचा दरवाजा बंद होता आणि उपस्थित लोक आत जाण्यास घाबर होते. तेव्हा मी हिंमत करुन दरवाजा उघडला. जेव्हा खोलीत पाहिलं तेव्हा संजीव कुमार बेडरुममधील कारपेटवर मृत अवस्थेत पडले होते. त्यानंतर डॉक्टरांना बोलावण्यात आलं, पंरतु त्यांनी मृत्यू झाल्याचं घोषित केलं.'.तू माझी इज्जत काढलीस यार... 'ती' हाक ऐकून भडकले होते लक्ष्मीकांत बेर्डे; अभिनेत्याने सांगितला न ऐकलेला किस्सा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.