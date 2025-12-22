सचिन पिळगांवकरांना सुद्धा लागलं FA9LA गाण्याचं वेड, सुप्रियासोबत केला भन्नाट डान्स, viral video

Sachin Pilgaonkar FA9LA Song Craze: सचिन पिळगांवकर हे मराठी सिनेसृष्टीतील प्रसिद्ध अभिनेते आहे. त्यांनी अनेक सुपरहिट सिनेमांमध्ये आपल्या अभिनयाची छाप पाडलीय. अशातच आता सचिन पिळगांवकर आणि सुप्रिया पिळगांवकर यांचा एका व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय. या व्हिडिओमध्ये दोघांनी धुरंधर सिनेमातील चर्चेत आलेल्या अक्षय खन्नाच्या FA9LA गाण्यावर डान्स केलाय. त्यांच्या डान्सचा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय. .सचिन आणि सुप्रिया पिळगांवकर यांची केमिस्ट्री प्रेक्षकांना प्रचंड आवडते. आजही या जोडीचे लाखो चाहते आहेत. दरम्यान सचिन आणि सुप्रिया यांच्या लग्नाला ४० वर्ष पूर्ण झालेत. त्यानिमित्ताने त्यांची मुलगी श्रिया हिने सोशल मीडियावर एक खास पोस्ट शेअर केली. या पोस्टमध्ये धुरंधर सिनेमातील FA9LA गाण्यावर पिळगांवकर कुटुंब डान्स करताना पहायला मिळालं. .श्रिया पिळगांवकर हिने व्हिडिओ पोस्ट करत लिहलं की, 'ही 40 वर्ष प्रेमाची, सुख, भरभराटीची आणि पार्टनरशिपची आहेत. ही वेडेपणाची ४० वर्ष कधीही न पुसू देणारी आहे. 'माझं तुमच्यावर खुप प्रेम आहे. तुम्ही माझे आदर्श आहात, हॅपी अॅनिव्हर्सरी' असं लिहीत आई-वडिलांना लग्नाच्या वाढदिवसाच्या शुभेच्छा दिल्यात..अक्षय खन्नाच्या गाण्यावर भन्नाट डान्ससचिन पिळगांवकर आणि सुप्रिया पिळगांवकर यांनी सेम टू सेम अक्षय खन्नासारख्या डान्स स्टेप्स केल्यात. यावेळी मुलगी श्रियाने सुद्धा ठेका धरला. सध्या सोशल मीडियावर यांचा व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. अनेकांनी व्हिडिओवर कमेंट करत त्यांना लग्नाच्या वाढदिवसाच्या शुभेच्छांचा वर्षाव केला आहे. .पोरींनो या क्षेत्रात येऊ नका... गौतमी पाटीलचा तरुण मुलींना सल्ला; म्हणाली, 'मला सिद्धार्थ जाधवने सांगितलेलं की... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.