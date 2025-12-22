Premier

सचिन पिळगांवकरांना सुद्धा लागलं FA9LA गाण्याचं वेड, सुप्रियासोबत केला भन्नाट डान्स, viral video

SACHIN–SUPRIYA PILGAONKAR DANCE ON FA9LA SONG: मराठी सिनेसृष्टीतील लोकप्रिय जोडी सचिन आणि सुप्रिया पिळगांवकर यांचा एक खास डान्स व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे.
Apurva Kulkarni
Sachin Pilgaonkar FA9LA Song Craze: सचिन पिळगांवकर हे मराठी सिनेसृष्टीतील प्रसिद्ध अभिनेते आहे. त्यांनी अनेक सुपरहिट सिनेमांमध्ये आपल्या अभिनयाची छाप पाडलीय. अशातच आता सचिन पिळगांवकर आणि सुप्रिया पिळगांवकर यांचा एका व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय. या व्हिडिओमध्ये दोघांनी धुरंधर सिनेमातील चर्चेत आलेल्या अक्षय खन्नाच्या FA9LA गाण्यावर डान्स केलाय. त्यांच्या डान्सचा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय.

