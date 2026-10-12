सई ताम्हणकर नऊवारी साडीत, ललित प्रभाकरच्या डोक्यावर लाल फेटा; दोघांचा नवा लूक पाहून चाहत्यांना प्रश्न, नक्की काय शिजतंय?

LALIT PRABHAKAR RED PHETA LOOK: पारंपरिक वेशभूषेतील कलाकारांचे लूक अनेकदा त्यांच्या आगामी भूमिकांविषयी उत्सुकता निर्माण करतो. अभिनेत्री सई ताम्हणकर आणि अभिनेता ललित प्रभाकर यांचा असाच एक फोटो सध्या समोर आला आहे. या फोटोत सई नऊवारी साडीत, तर ललित लाल फेट्यात दिसत असल्याने या दोघांच्या नव्या लूकची चर्चा सुरू झाली आहे. .सई आणि ललित यापूर्वी 'मीडियम स्पायसी' आणि 'पेट पुराण' यांसारख्या प्रोजेक्ट्समध्ये एकत्र दिसले आहेत. त्यांच्या नव्या छायाचित्रामुळे पुन्हा एकदा ही जोडी कोणत्या निमित्ताने एकत्र आली, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. दोघांनीही अभिनयाच्या करिअरमध्ये स्वत:ची एक वेगळी ओळख निर्माण केलीय. त्यामुळे आता त्यांच्या या नव्या फोटोमुळे चाहत्यांच्या मनात नवीन सिनेमाबाबत उत्सुकता निर्माण झालीय..सईचा नऊवारी साडीत पारंपरिक लूकया फोटोमध्ये अभिनेत्री सई ताम्हणकर लाल रंगाच्या नऊवारी साडीत दिसत आहे. पारंपरिक दागिने आणि मराठमोळा साज यामुळे तिच्या लूकला एक वेगळीच शोभा आली आहे. सईने आजवर विविध प्रकारच्या भूमिका साकारत प्रेक्षकांच्या मनावर छाप पाडली आहे. तिच्या अभिनयातील सहजता आणि प्रत्येक भूमिकेसाठी स्वतःमध्ये केलेले बदल यामुळे ती नेहमीच चर्चेत असते. आता तिच्या या पारंपरिक लूकमुळे चाहत्यांमध्ये उत्सुकता निर्माण झाली आहे..लाल फेट्यात ललित प्रभाकरचा रुबाबदार अंदाजदुसरीकडे, अभिनेता ललित प्रभाकरही या फोटोमध्ये पारंपरिक वेशभूषेत दिसत आहे. तपकिरी रंगाचा पोशाख आणि डोक्यावर लाल फेटा असा त्याचा लूक आहे. त्याच्या या अंदाजामुळे फोटोला खास मराठमोळा रंग मिळाला आहे. ललितनेही आपल्या अभिनयाच्या जोरावर मराठी मनोरंजनविश्वात स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. वेगवेगळ्या धाटणीच्या भूमिका साकारण्याची त्याची हातोटी प्रेक्षकांना भावते. .रेखा, जया नाहीतर 'ही' होती अमिताभ बच्चन यांची पहिली गर्लंफ्रेड! ‘या’ कारणामुळे झालेले ब्रेकअप\n.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.