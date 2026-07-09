अरबाज शेखच्या आरोपांनंतर मोठी कारवाई! मेडिकलमधील औषध विक्रीवर तातडीची बंदी, तुकाराम मुंढेंचा दणका

MAHARASHTRA FDA TAKES ACTION IN ARBAZ SHAIKH HOSPITAL CASE: 'सैराट' फेम अभिनेता अरबाज शेख याने सोलापुरातील नोबल हॉस्पिटलबाबत सोशल मीडियावर गंभीर आरोप करत व्हिडिओ शेअर केला. दरम्यान आता रुग्णालय प्रशासनाची बाजू समोर आलीय. हॉस्पिटलचे प्रमुख डॉ. अमजदअली सय्यद यांनी अरबाज शेख यांनी केलेले आरोप फेटाळून लावत रुग्णालयाने कोणतीही चूक केली नसल्याचा दावा केलाय. .स्पष्टीकरण देताना डॉ. अमजद अली सय्यद म्हणाले, 'अरबाज शेख किंवा इतर कोणत्याही रुग्णाला आमच्या रुग्णालयातूनच औषधं घ्यावीत असं बंधन घाल्याण्यात आलं नव्हतं. रुग्ण आणि त्यांच्या नातेवाईकांना कुठूनही औषध घेण्याचं स्वातंत्र्य आहे.'.तसंच पुढे बोलताना ते म्हणाले की, 'अरबाज शेख यांच्या वडिलांना न्यूरोसंबंधित आजार झाला होता. त्यामुळे उपचारासाठी किती खर्च होऊ शकतो, याची कल्पना त्यांना आधीच देण्यात आली होती. सर्व उपचार आणि खर्चाची माहिती आधीच द्यांना दिली होती.'.अरबाजने सोशल मीडियावर व्हिडिओ शेअर करत रुग्णालयाकडून आर्थिक लूट होत असल्याचा आरोप केला होता. त्यावर डॉ. सय्यद म्हणाले, 'खर्चाची माहिती देऊनही त्याने असा व्हिडिओ का बनवला? याची कल्पना आम्हाला नाही. परंतु यात हॉस्पिटलची कोणतीही चूक नाही.' असं स्पष्टीकरण दिलं..दरम्यान अरबाजचा व्हिडीओनंतर सदर प्रकरणाची एफडीए आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी कारवाईचे आदेश दिले. अन्न आणि औषध प्रशासन विभागाने गंभीर दखल घेतली असून नोबल हॉस्पिटलच्या मेडिकलमधून औषध विक्री तातडीने बंद करण्याचे आदेश दिले आहेत. या कारवाईमुळे या संपूर्ण प्रकरणाला नवं वळण मिळालं आहे..'बाघाचं पात्र साकारून आता पाठ दुखतेय' तारक मेहतामधील तन्मय वेकारिया म्हणाला, 'मी सरळ उभा सुद्धा राहू शकत नाहीय...'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.