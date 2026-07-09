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अरबाज शेखच्या आरोपांनंतर मोठी कारवाई! मेडिकलमधील औषध विक्रीवर तातडीची बंदी, तुकाराम मुंढेंचा दणका

NOBLE HOSPITAL RESPONDS AFTER ARBAZ SHAIKH VIRAL VIDEO: 'सैराट' फेम अभिनेता अरबाज शेख यांनी वडिलांच्या उपचारादरम्यान सोलापुरातील नोबल हॉस्पिटलवर गंभीर आरोप केल्यानंतर या प्रकरणाला मोठे वळण मिळाले आहे.
tukaram mundhe action

tukaram mundhe action

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

MAHARASHTRA FDA TAKES ACTION IN ARBAZ SHAIKH HOSPITAL CASE: 'सैराट' फेम अभिनेता अरबाज शेख याने सोलापुरातील नोबल हॉस्पिटलबाबत सोशल मीडियावर गंभीर आरोप करत व्हिडिओ शेअर केला. दरम्यान आता रुग्णालय प्रशासनाची बाजू समोर आलीय. हॉस्पिटलचे प्रमुख डॉ. अमजदअली सय्यद यांनी अरबाज शेख यांनी केलेले आरोप फेटाळून लावत रुग्णालयाने कोणतीही चूक केली नसल्याचा दावा केलाय.

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