3 वर्षे लग्न लपवून ठेवलं अन्…; सैराट फेम अरबाज शेखची हटके लव्हस्टोरी, म्हणाला...'कोर्ट मॅरेज करुन घरच्यांना...'

ARBAZ SHAIKH AND SIMRAN COURT MARRIAGE NEWS: सैराट सिनेमानं एकेकाळी अख्ख्या महाराष्ट्राला वेड लावलं होतं. या सिनेमाला भरभरुन प्रतिसाद मिळाला. सैराट सिनेमात अनेक कलाकार नवीन होते. रिंकु राजगुरू आकाशप्रमाणेच अरबाज शेख, तानाजी गळगुंडे हे कलाकार सुद्धा लोकप्रिय झाले. या सिनेमात अरबाजने सल्ल्याची भूमिका साकारली होती. दरम्यान नुकतेच अरबाजने त्याच्या सोशल मीडियावर लग्नाचे फोटो शेअर करत चाहत्यांना धक्का दिला. .अरबाजने ४ मे रोजी त्याच्या लग्नाचे फोटो इन्स्टाग्राम अकाऊंटवर शेअर केले. परंतु खरंतर त्याचं लग्न ३ वर्षाआधीच झालं होतं. त्याने नुकताच एका मुलाखतीत याबाबत खुलासा केला आहे. तसंच त्याने दोघांचं कसं जुळलं याबद्दल सुद्धा चाहत्यांना सांगितलं. सध्या त्याच्या लव्हस्टोरीची चर्चा नेटकऱ्यांमध्ये रंगताना पहायला मिळतेय. .नुकतीच अरबाजने राजश्री मराठीला मुलाखत दिली. या मुलाखतीत बोलताना तो म्हणाला की, 'माझ्या पत्नीचं नाव सिमरन आहे. आम्ही चौथीपर्यंत एकत्र शिक्षण घेतलं. परंतु नंतर ती पुण्यात आली आणि आमचं कॉन्टॅक्ट संपला. परंतु दहावीत असताना मी तिला मॅसेज केला. मी तिला एक शायरी पाठवली होती. तिने ती तिच्या भावाला दाखवली. तो मला प्रचंड ओरडला. तेव्हा मी खूप घाबरलो होतो. त्यानंतर मी सैराट सिनेमा केला. तो तिने पाहिला की नाही माहित नव्हतं. परंतु मला ती खूपच आवडायची म्हणून मी पुन्हा तिला मॅसेज केला. मग आमचं हळू हळू बोलणं सुरु झालं.'.त्यावर अरबाजची पत्नी सिमरन म्हणाली, 'मी याला लहानपणापासून आवडते याची मला काहीच कल्पना नव्हती. २०१९ मध्ये आम्ही पहिल्यांदा भेटलो. लॉकडाऊनमध्ये आमचं बोलणं वाढलं. नंतर याने मला प्रपोज केलं.'.नंतर आरबाज म्हणाला, 'दीड वर्ष रिलेशनशिपमध्ये राहिल्यानंतर आम्ही लग्नाचा निर्णय घेतला. हिच्या घरून थोडा लग्नाला विरोध होता म्हणून एक दिवस आम्ही लग्न करायचं ठरवलं आणि कोर्ट मॅरेज केलं. आठ दिवसांनी सर्वांना व्हॉट्सअपवर मॅसेज करुन सांगितलं आणि फोटो पाठवले. घरच्यांना सुद्धा थोडीफार कल्पना होती. खरंतर आमच्या लग्नाला तीन वर्ष झाली आहेत. आम्ही आता ते फोटो शेअर केलेत.'.अखेर स्पष्ट झालं! रणवीर सिंह भगवान शिव साकारणार? लेखक अमिश त्रिपाठींनी दिलं स्पष्ट उत्तर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.