'मला बापाला मरताना बघायचं नाही' मराठी अभिनेता व्हिडिओ शेअर करत ढसाढसा रडला

MARATHI ACTOR ARBAZ SHAIKH ALLEGES HOSPITAL OVERCHARGING: सैराट फेम अभिनेता अरबाज शेख हा आर्थिक अडचणीत सापडला आहे. तब्यतीच्या कारणास्तव त्याच्या वडिलांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आलय. परंतु रुग्णालयाकडून त्याची आर्थिक लूट होत असल्याचा व्हिडिओ त्याने त्याच्या सोशल मीडियावर शेअर केलाय. व्हिडिओमध्ये त्याने सगळ्यांकडे मदतीची मागणी सुद्धा केली आहे. सध्या सोशल मीडियावर त्याचा व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होतोय. .अरबाज शेख व्हिडिओमध्ये म्हणतोय, 'मी अरबाज शेख. सध्या मी सोलापूरमध्ये नोबेल हॉस्पिटलसमोर उभा आहे. वडिलांना ब्रेन हॅमरेज झाल्यानं ८ दिवसांपासून त्यांना हॉस्पिटलमध्ये दाखल केलय. परंतु माझा अनुभव फार वाईट आहे. या रुग्णालयात सुरुवातीला मला १० हजार डिपॉझिट भरायला लावलय. त्यानंतर त्यांनी गोळ्या आणायला सांगितलं. परंतु त्या गोळ्या बाहेरून आणू नका असं सांगण्यात आलं. यावेळी काही इंजेक्शन इथूनच घ्यावी लागतील असं ते म्हणाले. '.'त्या गोळ्या ४० हजारांच्या होत्या. परंतु आधी कोणत्याच रुग्णालयात गोळ्या त्यांच्याच मेडिकलमधून आणण्याचा हट्टहास नव्हता. परंतु या रुग्णालयात खूप लूट होतेय. माझ्या बापाला मला मरताना बघायचं नाहीय. तुम्हाला कोणतं रुग्णालय माहित असेल तर मला सांगा, कुठं ट्रीटमेंट करु? माझ्या बापाला मला काहीही करुन वाचवायचं आहे. मला मदत करा प्लीज...' असं त्याने व्हिडिओमध्ये म्हटलय. .अरबाजने त्यांच्या इन्स्टा अकाऊंटवरून व्हिडिओ डिलिट केलाय. परंतु सोशल मीडियावर हा व्हिडिओ आधीच व्हायरल झाला. अरबाजने कॅप्शनमध्ये गुगल पे चा नंबर देत मदतीचं आवाहनही केलं आहे..शूटिंग पूर्ण, पण रिलीजवर टांगती तलवार! कंगनाच्या 'Queen 2' सिनेमा वादाच्या भोवऱ्यात.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.