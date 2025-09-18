'सलमान असभ्य आणि घाणेरडा माणूस' दबंग सिनेमाच्या दिग्दर्शकाचे भाईजानवर आरोप, म्हणाला...'खान खरा गुन्हेगार आहे'

अभिनव कश्यपने दबंगच्या निमित्ताने सलमान खानवर गंभीर आरोप केले.सलमान असभ्य, घाणेरडा असून गुन्हेगार असल्याचं तो म्हणाला.सोशल मीडियावर या वादाची जोरदार चर्चा सुरू आहे..अनुराग कश्यपचा भाऊ आणि दिग्दर्शक निर्माता अभिनव कश्यपने दबंग चित्रपटातून स्वत:ची एक वेगळी ओळख निर्माण केली. या चित्रपटाला आता १५ वर्ष पूर्ण झाली आहेत. या चित्रपटाबद्दलचा अनुभव सांगताना दिग्दर्शन अभिनव म्हणाला की, 'चित्रपटातील मुख्य भूमिकेत असलेला सलमान खानसोबतचा काम करण्याचा अनुभव फार वाईट होता' त्याच्या या वक्तव्यामुळे सोशल मीडियावर चर्चा रंगलीय. .दिग्दर्शक अभिनव म्हणाला की, 'दबंग'ची निर्मिती सुरु असताना सलमानची इमेज ही वॉन्डेट आणि तेरे नाम सारख्या चित्रपटासारखी झाली होती. त्यामुळे दबंगसाठी त्याला ती इमेज चेंज करायची होती. त्याने मुख्य अभिनेता म्हणून अरबाज खानसोबत संपर्क साधला. त्यावेळी सोहेल खानसह सलमान सोबत मिटिंग आयोजित केली. आणि त्याला 10 लाख रुपयांची करार रक्कम देऊन काम सुरु करण्यास सांगतिलं.'.पुढे बोलताना अभिनव म्हणाला की, 'सलमानने चित्रपटासंबंधी अनेक निर्णय त्याच्या नकळत घेतले गेले.' जसं की सोनाक्षी सिन्हाला नायिका म्हणून कास्ट करणं. पुढे बोलताना तो म्हणाला की, 'सलमानचं कुटुंब सामान्य लोकांसाराखं नाही. त्याच्यांवर अनेक घटले आहे. तसंच सलमान खान एक असभ्य आणि घाणेरडा माणूस आहे. त्याला अभिनयात रस नाही तो फक्त स्टारडमचा आनंद घेतो.'.अनुराग कश्यपचाही सलमान खानसोबत वाद झाला होता. अनुराग तेरे नाम चित्रपट लिहित होता. त्यावेळी त्याने सलमानला या भूमिकेसाठी छातीचे केस वाढवण्यास सांगतिलं. तेव्हा त्याला चित्रपटातून काढून टाकण्यात आलं. .FAQs.अभिनव कश्यपने सलमान खानवर काय आरोप केले?त्याने सलमानला असभ्य, घाणेरडा आणि खरा गुन्हेगार म्हटलं..हा वाद कोणत्या चित्रपटाशी संबंधित आहे?दबंग चित्रपटाच्या निर्मिती दरम्यानचे अनुभव..सोनाक्षी सिन्हाची निवड कोणी केली होती?सलमान खानने स्वतः निर्णय घेतल्याचा आरोप..अनुराग कश्यपचाही सलमानसोबत वाद झाला होता का?हो, तेरे नाम चित्रपटादरम्यान त्यांच्यात मतभेद झाले होते..Big Revelation in Tharla Tar Mag: ठरलं तर मग मालिकेत मोठा ट्विस्ट! सायलीच खरी तन्वी! अर्जुनला सत्यासाठी पोहचला थेट बायकोच्या शाळेत.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.