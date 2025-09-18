Premier

'सलमान असभ्य आणि घाणेरडा माणूस' दबंग सिनेमाच्या दिग्दर्शकाचे भाईजानवर आरोप, म्हणाला...'खान खरा गुन्हेगार आहे'

Salman Khan Called "Filthy & Arrogant" by Dabangg Director Abhinav Kashyap: दबंग चित्रपटाला १५ वर्ष पूर्ण होत असताना दिग्दर्शक अभिनव कश्यपने सलमान खानवर गंभीर आरोप केले आहेत. त्याने सलमानला "असभ्य, घाणेरडा आणि गुन्हेगार" म्हणत सोशल मीडियावर खळबळ उडवली आहे.
Salman Khan Called "Filthy & Arrogant" by Dabangg Director Abhinav Kashyap

Salman Khan Called "Filthy & Arrogant" by Dabangg Director Abhinav Kashyap

Apurva Kulkarni
अभिनव कश्यपने दबंगच्या निमित्ताने सलमान खानवर गंभीर आरोप केले.

सलमान असभ्य, घाणेरडा असून गुन्हेगार असल्याचं तो म्हणाला.

सोशल मीडियावर या वादाची जोरदार चर्चा सुरू आहे.

