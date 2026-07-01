सलमानसोबतच्या ब्रेकअपनंतर ऐश्वर्याला 'त्या' गोष्टीची वाटायची प्रचंड भीती, इतक्या वर्षानंतर झाला खुलासा

AISHWARYA RAI TOUGH PHASE AFTER SALMAN KHAN SPLIT CLAIMS PRAHLAD KAKKAR: बॉलिवूडमधील ज्या लव्हस्टोरीची चर्चा आजही ऐकायला मिळते ती म्हणजे सलमान खान आणि ऐश्वर्या राय यांची अधुरी प्रेम कहाणी. त्यांच्या लव्हस्टोरीची किस्से आज देखील चाहत्यांमध्ये होताना पहायला मिळताय. एक काळ असा होता जेव्हा त्यांच्या लव्हस्टोरीचे किस्से संपूर्ण बॉलीवूडमध्ये चर्चेत असायचे. पंरतु २००२ मध्ये त्यांचं नातं संपुष्टात आलं. परंतु त्यांचं ब्रेकअप कशामुळे झालं? ब्रेकअपनंतर ऐश्वर्याला कोणत्या गोष्टीचा सामना करावा लागला. याबाबत निर्माते प्रल्हाद कक्कर यांनी सांगितलय. .प्रल्हाद कक्कर यांनी नुकतीच विक्की लालवानींच्या युट्यूब चॅनलला मुलाखत दिली. यावेळी त्यांनी सलमान-ऐश्वर्याच्या ब्रेकअपबद्दल भाष्य केलं. ते खुलासा करत म्हणाले की, 'जेव्हा सलमान-ऐश्वर्याचं ब्रेकअप झालं होतं, त्यावेळी ऐश्वर्याचा सिनेसृष्टीवरून संपूर्ण विश्वास उडाला होता. ती प्रचंड घाबरलेली होती. सगळ्याकडून ऐश्वर्याचीच चूक असल्याचं दाखवलं जात होतं.'.प्रल्हाद म्हणाले की, 'माझ्या कठीण काळात मी ऐश्वर्याच्या सोबत होतो. तेव्हा मी तिला म्हणालेलो की, 'तु कसलीच काळजी करु नकोस' परंतु त्यावेळी ती खूप घाबरली होती. ती पुर्णपणे एकटी पडली होती. सगळी सिनेसृष्टी सलमानच्या बाजूने उभी होती. तिला माहिती होतं की, तिच्यासोबत धोका झालाय. त्यामुळे रिलेशनशिपमधून बाहेर आल्याचं तिला जास्त दु:खी नव्हतं. कारण सलमानचा स्वभाग खूप रागीट होता. परंतु तरीही लोक तिला दोष देत होते. सिनेसृष्टीत तिला कोणाकडून योग्य वागणूक मिळत नव्हती. त्यामुळे ती सिनेसृष्टीचा द्वेष करत होती. प्रचंड घाबरत होती' असं ती म्हणाली..प्रल्हाद पुढे बोलताना म्हणाले, 'ऐश्वर्याने कधीच माझ्यासोबत काही शेअर केले नाही. पंरतु आम्ही एका बिल्डिंगमध्ये राहायचो. तेव्हा सलमान बिल्डिंगच्या लॉबीमध्ये येडून गोंधळ घालायचा. भीतींवर जोरजोरात डोकं आपटत ओरडायचा.' असं त्यांनी मुलाखतीत सांगितलं..कमळीचे रिअर लाईफ वडिल पाहिलेत का? लेक दिसते सेम टू सेम आई सारखी, वडिलांच्या सेवानिवृत्ती कार्यक्रम एकत्र पोहचलं कुटुंब.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.