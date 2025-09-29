सलमान-ऐश्वर्याचा व्हायरल होतोय 'तो' व्हिडिओ, प्रेमात वेडे झालेले दोघे, व्हिडिओ एकदा नक्की पहाच!

सुपरस्टार सलमान खान आणि ऐश्वर्या राय बच्चन यांच्या जुन्या चर्चा आजही होताना पहायला मिळतात. दोघांच्या प्रेमाची आणि ब्रेकअपची सिनेसृष्टीत आज देखील चर्चा होताना पहायला मिळते. परंतु दोघांचं एकमेकांवर जीवापाड प्रेम होतं. अनेकांसाठी दोघांचं ब्रेकअप हे फार धक्कादायक होतं. चाहते सुद्धा सलमानच्या ब्रेकअपनंतर थक्क झाले होते. दरम्यान आता दोघे आपापल्या आयुष्यात पुढे गेले आहेत. परंतु जेव्हा ते दोघे एकमेकांच्या प्रेमात अखंड बुडाले होते. त्यावेळचा त्या दोघांचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय. .सध्या सोशल मीडियावर न पाहिलेले व्हिडिओ व्हायरल होताना पहायला मिळतेय. दरम्यान या सगळ्या व्हिडिओमध्ये ऐश्वर्या आणि सलमान पहायला मिळतोय. दोघांचा हम दिल दे चुके सनम या सेटवरचा हा व्हिडिओ आहे. या व्हिडिओमध्ये शुटिंगनंतर दोघांची आपापसात चाललेल्या मस्तीचा तो व्हिडिओ आहे. जो सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय. माहितीनुसार हम दिल दे चुके सनमच्या सेटवरच दोघे एकमेकांच्या प्रेमात पडले होते. .व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओमध्ये ऐश्वर्या राय आणि सलमान खान एकमेकांची मजा घेताना दिसत आहे. व्हिडिओमध्ये सलमान आणि एश्वर्या एकमेकांना त्रास देताना पहायला मिळताय. सलमानच्या त्रासाला ऐश्वर्या राय त्रासलेली या व्हिडिओतून पहायला मिळतेय. त्यानंतर सलमान खान ऐश्वर्याला हसवण्याचा प्रयत्न करत आहे. तर दुसऱ्या एका क्लिपमध्ये सलमान खान रोमाँटिक अंदाजात ऐश्वर्याला मिठी मारताना दिसत आहे. सध्या सोशल मीडियावर हा व्हिडिओ व्हायरल होतोय..सोशल मीडियावर हा व्हिडिओ चर्चेचा विषय असून व्हिडिओवर नेटकऱ्यांच्या अनेक कमेंट्स येताना पहायला मिळत आहे. एका नेटकऱ्याने लिहलय की, 'दोघांचं एकमेकांवर खरंच खूप छान होतं.' तर दुसऱ्या नेटकऱ्याने म्हटलं की, 'एकमेकांच्या प्रेमात असल्यामुळे दोघेही सुंदर दिसताय ' अशा अनेक कमेंट्स त्यांच्या व्हिडिओवर पहायला मिळताय. .पल्स पोलिओची ॲम्बेसेडर ते फाउंडेशनची स्थापना, फक्त अभिनय नाही समाजकार्यातही पुढे आहे ऐश्वर्या राय, अभिनेत्रीबद्दल या गोष्टी माहीत आहेत का? .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.