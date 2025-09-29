Premier

सलमान-ऐश्वर्याचा व्हायरल होतोय 'तो' व्हिडिओ, प्रेमात वेडे झालेले दोघे, व्हिडिओ एकदा नक्की पहाच!

Salman-Aishwarya’s Playful Moments on Set Wins Hearts Again: सलमान खान आणि ऐश्वर्या राय बच्चन हम दिल दे चुके सनम चित्रपटाच्या शुटिंग दरम्यानचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय. सध्या सोशल मीडियावर त्यांच्या व्हिडिओची चर्चा होताना पहायला मिळतेय.
Salman-Aishwarya’s Playful Moments on Set Wins Hearts Again

Salman-Aishwarya’s Playful Moments on Set Wins Hearts Again

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

सुपरस्टार सलमान खान आणि ऐश्वर्या राय बच्चन यांच्या जुन्या चर्चा आजही होताना पहायला मिळतात. दोघांच्या प्रेमाची आणि ब्रेकअपची सिनेसृष्टीत आज देखील चर्चा होताना पहायला मिळते. परंतु दोघांचं एकमेकांवर जीवापाड प्रेम होतं. अनेकांसाठी दोघांचं ब्रेकअप हे फार धक्कादायक होतं. चाहते सुद्धा सलमानच्या ब्रेकअपनंतर थक्क झाले होते. दरम्यान आता दोघे आपापल्या आयुष्यात पुढे गेले आहेत. परंतु जेव्हा ते दोघे एकमेकांच्या प्रेमात अखंड बुडाले होते. त्यावेळचा त्या दोघांचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय.

Loading content, please wait...
movie
bollywood
viral
Actor
salman khan
Video
actress
aishwarya rai
Aishwarya Rai Bachchan
Entertainment news
viral video

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com