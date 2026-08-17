आंतरराष्ट्रीय सिनेमाच्या पडद्यावर सलमान-संजयची जोडी झळकणार, '7 डॉग्स' कधी होणार प्रदर्शित?

हिंदी चित्रपटसृष्टीतील दोन लोकप्रिय चेहरे सलमान खान आणि संजय दत्त आता आंतरराष्ट्रीय सिनेमाच्या पडद्यावर एकत्र झळकणार आहेत. दोघांच्या बहुचर्चित '७ डॉग्स' या अॅक्शनपटाचा ट्रेलर नुकताच प्रदर्शित झाला असून, या निमित्ताने सलमान आणि संजय दत्त आंतरराष्ट्रीय चित्रपटसृष्टीत पदार्पण करत आहेत. .अदेल एल अर्बी आणि बिलाल फलाह दिग्दर्शित या चित्रपटात सलमान आणि संजयसोबत इजिप्तचे अभिनेते करीम अब्देल-अझीझ आणि अहमद एझ, तसेच मोनिका बेलुच्ची आणि जियानकार्लो एस्पोसितो हे आंतरराष्ट्रीय कलाकार दिसणार आहेत. त्यामुळे विविध देशांतील कलाकारांना एकत्र आणणारा हा चित्रपट ठरणारा आहे..Mumbai Navy Sailor Family Death: नौदलाच्या खलाशासह पत्नी अन् २ मुलांचे मृतदेह आढळले घरात, २ महिन्यांच्या चिमुकल्याचा समावेश.ट्रेलरमध्ये मोठ्या प्रमाणावर उभारण्यात आलेली अॅक्शन, संघर्षाची दृश्ये आणि आंतरराष्ट्रीय पार्श्वभूमीची झलक पाहायला मिळते. '७ डॉग्स' २१ ऑगस्टला भारतात इंग्रजीसह हिंदी भाषेतही प्रदर्शित होणार आहे. त्यामुळे बॉलीवूडच्या या दोन दिग्गजांचा आंतरराष्ट्रीय पडद्यावरील अंदाज प्रेक्षकांसाठी किती वेगळा ठरतो, याची उत्सुकता आहे..Mumbai Navy Sailor Family Death: नौदलाच्या खलाशासह पत्नी अन् २ मुलांचे मृतदेह आढळले घरात, २ महिन्यांच्या चिमुकल्याचा समावेश.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.