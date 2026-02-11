Salman Khan Threat : रणवीर सिंग नंतर आता सलमान खानच्या निकटवर्तीय अभिनेत्याला जीवे मारण्याची धमकी, कोट्यवधींची मागितली खंडणी

बॉलीवूडमध्ये जीवे मारण्याच्या आणि खंडणीच्या धमक्यांमुळे बॉलीवूडमध्ये चिंता निर्माण झाली आहे. निर्माता-दिग्दर्शक रोहित शेट्टीच्या घरी झालेल्या गोळीबाराच्या घटनेनंतर आता अनेक सेलिब्रिटींना धमक्या देण्याचे प्रकार सुरुच आहेत. काल रणवीर सिंग याला धमकी दिल्यानंतर आता अभिनेता सलमान खानच्या निकटवर्तीय अभिनेत्याला खंडणीची धमकी देण्यात आल्याचा प्रकार समोर आला आहे. .वृत्तानुसार, अभिनेता सलमान खानचा एक अतिशय जवळचा नातेवाईक, जो चित्रपट उद्योगात अभिनेता म्हणून देखील काम करतो, त्याला धमकीचा ईमेल आला आहे. धमकी देणाऱ्या व्यक्तीने स्वतःला लॉरेन्स बिश्नोई टोळीशी संबंधित असल्याचे सांगितले आणि लाखो रुपयांची मागणी केली..Rohit Shetty Firing Case : रोहित शेट्टीच्या घरावर गोळी झाडणारा अकोल्याचा; बिश्नोई टोळीच्या शुभम लोणकरने सोशल मीडियावर स्वीकारली जबाबदारी.सलमान खान किंवा त्याच्या जवळच्या व्यक्तीकडून अद्याप पोलिसांकडे कोणतीही औपचारिक तक्रार दाखल करण्यात आली नसली तरी, पोलिस सतर्क आहेत आणि परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत..रणवीर सिंगलाही धमकी दुसरीकडे, सूत्रांनी सांगितले की रोहित शेट्टीच्या घरी झालेल्या गोळीबाराच्या घटनेनंतर अभिनेता रणवीर सिंगलाही धमकीचा संदेश मिळाला होता. ही धमकी व्हॉट्सअॅप व्हॉइस नोटद्वारे पाठविण्यात आली होती, ज्यामध्ये कोट्यवधी रुपयांची मागणी करण्यात आली होती. मुंबई पोलिसांना या धोक्याची माहिती देण्यात आली, त्यानंतर रणवीर सिंगच्या घराबाहेर सुरक्षा वाढवण्यात आली. याआधीही सलमान खानच्या घराजवळ फायरिंग करण्यात आली होती. ही फायरिंग बिश्नोई टोळीनेच केल्याच समोर आले होते. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.