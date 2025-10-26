Premier

'सलमान खानला दहशतवादी म्हणून केलं घोषित' भाईजानच्या वक्तव्यावर पाकिस्तान चिडला

Salman Khan Declared ‘Terrorist’ by Pakistan After Balochistan Comment: बॉलीवुडचा सुपरस्टार सलमान खान यांच्या एका जागतिक कार्यक्रमातील बालूचिस्तानविषयीच्या वक्तव्यानंतर पाकिस्तानने त्यांना “दहशतवादी” म्हणून घोषित केलं आहे. या निर्णयाने भारत-पाकिस्तान संबंधांमध्ये नवा वाद सुरू झाला आहे.
Salman Khan Declared ‘Terrorist’ by Pakistan After Balochistan Comment

Salman Khan Declared ‘Terrorist’ by Pakistan After Balochistan Comment

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

बॉलिवूडचा प्रसिद्ध अभिनेता सलमान खानला त्यांच्या एका वक्तव्यामुळे पाकिस्तानने दहशतवादी म्हणून घोषित केलं आहे. काही दिवसापूर्वी सलमान खानने सौदी अरेबियामध्ये एका कार्यक्रमात बलूचिस्तानला वेगळा देश म्हटलं होतं. या त्याच्या वक्तव्यावरुन शहबाज शरीफ यांच्या सरकारने एक अधिसूचना जारी करत सलमान खानला दहशतवादी म्हणून घोषित करण्यात आलं. माहितीनुसार गृह मंत्रालयाने त्याचे नाव चौथ्या शेड्यूलमध्ये समाविष्ठ केलं आहे.

Loading content, please wait...
Pakistan
Terrorist
Actor
salman khan
Entertainment news
Terror

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com