बाबो! भाईजानला पाहून सगळेच शॉक! 60 व्या बर्थडेला सलमान खानची सायकलवरुन खास एन्ट्री, नेटकरी म्हणाले...'ये तो अभी जवान...'

SALMAN KHAN BICYCLE VIRAL VIDEO: सलमान खानने आपल्या ६० व्या वाढदिवसाला पनवेलच्या फार्महाऊसवर धुमधडाक्यात साजरा केला. त्याच्या या खास वाढदिवसाला ई-बाइकवरून एन्ट्री केली आणि तो सोशल मीडियावर त्वरित व्हायरल झाला.
SALMAN KHAN VIRAL VIDEO: सलमान खान हा बॉलिवूडचा प्रसिद्ध अभिनेता आहे. नुकताच त्याने त्याचा 60 वा वाढदिवस साजरा केला. वयाच्या साठीतही सलमान चाळीशीमधील लोकांसारखा दिसतो. तो त्याच्या फिटनेसची खुप काळजी घेतो. अनेकांना त्याच्या फिटनेसबाबत प्रचंड आकर्षण आहे. दरम्यान अशातच आता सलमाननं पनवेलच्या फार्महाऊसवर त्याचा वाढदिवस अगदी धुमधडाक्यात साजार केला. त्याच्या वाढदिवसाला अनेक सेलिब्रिटी उपस्थित होते.

