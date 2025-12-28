बाबो! भाईजानला पाहून सगळेच शॉक! 60 व्या बर्थडेला सलमान खानची सायकलवरुन खास एन्ट्री, नेटकरी म्हणाले...'ये तो अभी जवान...'

SALMAN KHAN VIRAL VIDEO: सलमान खान हा बॉलिवूडचा प्रसिद्ध अभिनेता आहे. नुकताच त्याने त्याचा 60 वा वाढदिवस साजरा केला. वयाच्या साठीतही सलमान चाळीशीमधील लोकांसारखा दिसतो. तो त्याच्या फिटनेसची खुप काळजी घेतो. अनेकांना त्याच्या फिटनेसबाबत प्रचंड आकर्षण आहे. दरम्यान अशातच आता सलमाननं पनवेलच्या फार्महाऊसवर त्याचा वाढदिवस अगदी धुमधडाक्यात साजार केला. त्याच्या वाढदिवसाला अनेक सेलिब्रिटी उपस्थित होते..बॉलिवूडमधील अनेक सेलिब्रिटींनी त्याला सोशल मीडियावर पोस्ट करत शुभेच्छा दिल्या आहे. रितेश देशमुख, काजोल, कतरिना, शिल्पा शेट्टी, सोनम कपूर यांनी भाईजानसाठी खास पोस्ट शेअर केली. तर अनेकांनी जुने फोटोही शेअर केलेत. भाईजानचा मोठा मित्रपरिवार आहे. त्याचे मैत्रीची अनेक किस्से बॉलिवूडमध्ये प्रसिद्ध आहेत. .दरम्यान अशातच आता सोशल मीडियावर सलमानचा बर्थडे पार्टीतील एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. हा व्हिडिओ 'व्हायरल भयानी' यांनी शेअर केलाय. या व्हिडिओमध्ये सलमान खाननं ई-सायकल चालवताना पहायला मिळाला. फार्महाऊसवर तो त्याची ई-सायकल घेऊन फिरत होता. .यावेळी पापाराझी त्याच्या मागे फोटो काढण्यासाठी धावत असल्याचंही पहायला मिळाले. त्याची वाढदिवसादिवशी हटके एन्ट्री चाहत्यांना प्रचंड आवडली. अनेकांनी भाईजानच्या या हटके अंदाजाचा कौतूक केलय. सोशल मीडियावर नेटकऱ्यांनी कमेंट करत म्हटलं की, 'भाईजानची झलक सगळ्यांपेक्षा वेगळी आहे.' तसंच दुसऱ्या नेटकऱ्याने लिहलं की, 'सलमान खानचा स्वॅगच निराळा आहे'. सध्या सोशल मीडियावर सलमानचा हा व्हिडिओ व्हायरल होतोय..सैराटमध्ये परश्यासोबत पहिल्यांदा दिलेल्या इंटिमेंट सीन बद्दल बोलली रिंकू राजगुरू, म्हणाली...'मी घाबरुन...'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.