बापरे! सलमान खानच्या घरात घडत होत्या विचित्र गोष्टी, भाईजान म्हणाला, ''आपोआप कपाट उघडायचं, अचानक म्युझिक वाजायचं !"

SALMAN KHAN REVEALS MYSTERIOUS ROOM STORY ON KOFFEE WITH KARAN: अभिनेता सलमान खान हा हिंदी सिनेसृष्टीतील प्रसिद्ध अभिनेता आहे. इतकं वय होऊनही भाईजान सिंगल आहे. दरम्यान अशातच सलमानने करण जोहरच्या कॉफी विथ करण या शोमध्ये हजेरी लावली होती. यावेळी त्याने आयुष्यातील बऱ्याच गोष्टीबाबत खुलासा केला. त्याच्या गॅलेक्सी अपार्टमेंटमधील एका खोलीशी संबंधित अनुभव सुद्धा शेअर केला. .सलमाननं सांगितलं की, 'गॅलेक्सी अपार्टमेंटमधील फ्लॅटमध्ये एक खोली होती. ती काहीशी वेगळी वाटायची. नेहमीच तिथं कोणतरी असल्याचा भास व्हायचा. त्या खोलीतील दारं, कपाटं आपोआप उघडायचं. तसंच मध्येच कुठून तरी गाणं वाचू लागायचं. परंतु या सगळ्याची मला कधीच भिती नाही वाटली.'.यावेळी करण जोहरने देखील सलमानच्या त्या खोलीबाबत आठवण सांगितलं. करण म्हणाला, 'मी कुछ कुछ होता है' या सिनेमाची कथा ऐकण्यासाठी सलमानच्या घरी होतो. त्यावेळी त्याचं संपूर्ण कुटूंब एकत्र राहायचं. तिथं अरबाज, सोहेल, सलमान, सलमा सगळे होते. तिथं तुझी खोली होती, जी खूपच छोटी होती. मला वाटलं, ही खरंच सलमानची खोली आहे का? असं म्हणताच सलमानने त्याच्या खोलीतील किस्सा सांगितला. 'मी त्या खोलीत कधीच एकटा नसतो. मला नेहमी असं वाटतं की, त्या खोलीत माझ्यासोबत कोणीतरी आहे. कारण त्या व्यक्तीला मी कधीच पाहिलं नाही, पण एकदा मला तिचा आवाज आला होता. जेव्हा पण मी खोलीतून बाहेर ययचो तेव्हा दिवे बंद व्हायचे, संगीत वाजायचं आणि कपाट उघडलेला आवाज येयचा.'.सलमानने त्याच्या बाथरूममधला अनुभव सुद्धा शेअर केला. तो म्हणाला, 'मी एकदा बाथरूममध्ये असताना कपाटात कोणीतरी काहीतरी करत असल्याचं जाणवलं. माझं कपाट कोणीतरी उघडतय असा भास मला झाला. पण जेव्हा मी तिथं गेलो तेव्हा वाटलं की, इथं कोणीतरी आहे, नक्कीच काहीतरी सुरु आहे.' असं सलमान म्हणाला. यावर सलमानला करणने विचारलं की, 'ते तुला भूत आत्मा वगैरे वाटतं का?' त्यावर तो म्हणाला, 'नाही मला असं वाटत नाही. परंतु तिथं कोणतरी असल्याची सतत जाणिव होते. मला त्या व्यक्तीची कधीच भीती नाही वाटली.' असंही त्यांनी सांगितले..'नानांचा मला खूप राग आला होता' रोहिणी हट्टंगडी जुना किस्सा सांगत म्हणाल्या, 'आमच्या काकडे काकांना तो...'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.