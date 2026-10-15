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बापरे! सलमान खानच्या घरात घडत होत्या विचित्र गोष्टी, भाईजान म्हणाला, ''आपोआप कपाट उघडायचं, अचानक म्युझिक वाजायचं !"

SALMAN KHAN STRANGE EXPERIENCE AT GALAXY APARTMENT ROOM: सलमान खानने कॉफी विथ करण शोमध्ये गॅलेक्सी अपार्टमेंटमधील खोलीचा विचित्र अनुभव सांगितला होता. कपाटं आपोआप उघडणे, अचानक म्युझिक वाजणे आणि खोलीत कोणीतरी असल्याचा भास याबद्दल त्याने सांगितलं?
SALMAN KHAN STRANGE EXPERIENCE

SALMAN KHAN STRANGE EXPERIENCE

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

SALMAN KHAN REVEALS MYSTERIOUS ROOM STORY ON KOFFEE WITH KARAN: अभिनेता सलमान खान हा हिंदी सिनेसृष्टीतील प्रसिद्ध अभिनेता आहे. इतकं वय होऊनही भाईजान सिंगल आहे. दरम्यान अशातच सलमानने करण जोहरच्या कॉफी विथ करण या शोमध्ये हजेरी लावली होती. यावेळी त्याने आयुष्यातील बऱ्याच गोष्टीबाबत खुलासा केला. त्याच्या गॅलेक्सी अपार्टमेंटमधील एका खोलीशी संबंधित अनुभव सुद्धा शेअर केला.

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Actor
Karan Johar
salman khan
Entertainment Field
bandra
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