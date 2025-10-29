‘पार्टनर’नंतर पुन्हा धमाल, 18 वर्षांनंतर सलमान आणि गोविंदा करणार हातमिळवणी, ‘पार्टनर 2’ची रंगली चर्चा

Bollywood News: बॉलिवूडमध्ये एक काळ गाजवलेली जोडी म्हणजे सलमान खान आणि गोविंदा. ज्यावेळी फक्त आणि फक्त या दोघांची चर्चा असायची. दोघांनी पार्टनर या चित्रपटातून तसंच आपल्या विनोदातून लोकांचं भरभरून मनोरंजन केलं. आता हीच जोडी पुन्हा आपल्या विनोदाची मेजवाणी प्रेक्षकांसाठी घेऊन येतेय. .हिंदी चित्रपटसृष्टीतील सुपरहिट जोडींपैकी एक असलेले सलमान खान आणि गोविंदा हे दोघे पुन्हा एकदा मोठ्या पडद्यावर झळकणार आहेत. या जोडीने 2007 मध्ये प्रदर्शित झालेल्या 'पार्टनर' चित्रपटातून प्रेक्षकांचे भरभरून मनोरंजन केले होते. त्यांच्या अप्रतिम विनोदामुळे चित्रपट सुपरहिट ठरला होता. .आता 18 वर्षांनंतर हे दोघे पुन्हा एकत्र येणार असल्याची चर्चा रंगली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, सलमान आणि गोविंदा एका नव्या चित्रपटासाठी हातमिळवणी करीत आहेत. सध्या या प्रकल्पाचे काम सुरुवातीच्या टप्प्यात आहे. चित्रपटाचे नाव अद्याप ठरलेले नाही. मात्र, चाहत्यांसाठी ही बातमी आनंदाची ठरणार आहे. काही दिवसांपूर्वी 'बिग बॉस'च्या सेटवर सलमानने गोविंदासोबत पुन्हा काम करण्याचे संकेत दिल्यानंतर चर्चेला उधाण आले होते. .त्यातच गोविंदाने अलीकडेच समाजमाध्यमांवर आपला नवीन अवतार दाखवत "मी नव्या कामासाठी तयार आहे" असे सांगितले. ज्यामुळे त्यांच्या पुनरागमनाची चर्चा रंगली आहे. सध्या सलमान 'बॅटल ऑफ गलवान' या प्रकल्पाच्या चित्रीकरणामध्ये व्यस्त आहे. तर गोविंदा पुन्हा प्रेक्षकांच्या मनावर राज्य करणार आहे. या दोघांच्या एकत्र येण्याने २०००च्या दशकातील विनोदी चित्रपटाची आठवण जागी होणार आहे..संजय दत्तच्या 'या' व्हिस्की ब्रँडमध्ये आहे तरी काय? महिन्याला 10 लाख बाटल्यांची होते विक्री, वेड्यासारख लोक का खरेदी करतायत?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.