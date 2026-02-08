सलमान खानची RSS च्या कार्यक्रमाला हजेरी, एका कृतीमुळे वेधलं सगळ्यांचं लक्ष, viral video

Salman Khan Grabs Attention At RSS 100 Years Event In Mumbai: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या स्थापनेला 100 वर्ष पूर्ण झाल्याच्या निमित्तानं 'नवे क्षितिज' या दोन दिवसीय व्याख्यानाचं आयोजन करण्यात आलंय. मुंबईच्या नेहरु सेंटर सभागृहात हा कार्यक्रम पार पडला. या कार्यक्रमाला संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी विविध क्षेत्रातील मान्यवरांना बोलावलं होतं. यावेळी बॉलिवूडमधील सलमान खान, रणबीर कपूर, अश्विनी भावे, हेमा मालिनी असे अनेक कलाकारांनी उपस्थिती लावली होती. ७ आणि ८ फेब्रुवारी २०२६ दरम्यान हा सोहळा पार पडला. . या सगळ्यात लक्ष वेधून घेतलं ते सलमान खानने. मोहन भागवत यांनी सलमान खान याच्या लोकप्रियतेचा उल्लेख करत म्हटलं की, 'कॉलेजमधील विद्यार्थी त्यांची फॅशन कॉपी करतात. तसंच चांगल्या मुल्यांचा समाजात फॅशन व्हायला हवा.' असा संदेश दिलाय. त्यांच्या वक्तव्याकडे सामाजिक वर्तन आणि लोकांची ट्रेंड फॉलो करण्याची प्रवृत्ती यावर केलेली टिप्पणी म्हणून पाहिले जातय..सध्या सोशल मीडियावर सलमान खान याचा कार्यक्रमातील व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. व्हिडिओमध्ये सलमान सगळ्यांसोबत बसलेलं पहायला मिळतोय. तसंच या कार्यक्रमाला अभिनेता रणबीर कपूर देखील उपस्थित होता. त्याच्यासोबत त्याच्या ‘रामायण’ चित्रपटाचे दिग्दर्शक नितेश तिवारी देखील उपस्थित असल्याची माहिती आहे..बाबो! भाईजानला पाहून सगळेच शॉक! 60 व्या बर्थडेला सलमान खानची सायकलवरुन खास एन्ट्री, नेटकरी म्हणाले...'ये तो अभी जवान...'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.