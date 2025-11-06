भाईजानचा नवा अवतार! सलमान साकारणार छत्रपतींचा विश्वासू जीवा महाला

Salman Khan as Jeeva Mahala : अभिनेता सलमान खान याने त्याच्या अभिनयाच्या करिअरमध्ये अनेक भूमिका साकारल्या आहेत. कधी शांत, संयमी तर कधी प्रतिकार करणाऱ्या भूमिका सलमानने साकारल्या आहेत. सलमान खान याचा मोठा चाहतावर्ग आहे. त्याने सोशल मीडियावर पोस्ट करताच काही मिनिटात लाखांवर व्ह्युज गेले. दरम्यान सगळ्यांना नेहमीच हिरोच्या भूमिकेत दिसणारा सलमान यंदा चाहत्यांना एका वेगळ्याच अंदाजात पहायला मिळणार आहे..रितेश देशमुख दिग्दर्शित राजा शिवाजी या ऐतिहासिक चित्रपटात अभिनेता सलमान खान एक खास भूमिकेत दिसणार आहे. सलमानने यापूर्वी 'लई भारी आणि वेड' या रितेशच्या चित्रपटात विशेष उपस्थिती दाखवली होती. अभिनयासोबतच त्याची स्टार पॉवर नेहमीच प्रेक्षकांना भुरळ घालते. .आता तो या मराठी ऐतिहासिक चित्रपटात छत्रपती शिवाजी महाराजांचे विश्वासू सहकारी जीवा महाला म्हणून झळकणार असल्याची चर्चा रंगली आहे. चित्रपटात सलमान खान जीवा महाला या शूर योद्धाची भूमिका साकारणार आहे. ७ नोव्हेंबर रोजी सलमान या दृश्याचे चित्रीकरण करणार असून, या चित्रपटात संजय दत्त अफजलखानच्या भूमिकेत आहे..त्यामुळे चाहत्यांना आता सलमानच्या या नव्या भूमिकेची उत्सुकता लागली आहे. चाहते त्याची आतुरतेने वाट पाहत आहेत. जीवा महालाच्या भूमिकेत भाईजानला पाहण्यासाठी आणि त्याचा एक वेगळा अंदाज पाहण्यासाठी चाहत्याने चित्रपट प्रदर्शनाच्या प्रतिक्षेत आहे. आता लवकरच सर्वांचा लाकडा भाईजान या सिनेमाचं चित्रीकरण करणार आहे..VIRAL VIDEO : जेव्हा चालू सीनमध्ये सुबोधला खरोखर कुत्रा चावला ; किस्सा सांगताना तेजश्रीला हसू अनावर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.