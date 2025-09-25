बाबो! एक्स गर्लफ्रेंड कतरिनाच्या 'गुड न्यूज'वर सलमानने खरंच दिल्या शुभेच्छा? भाईजानची 'ती' पोस्ट व्हायरल

Bollywood News: अभिनेत्री कतरिना कैफ हिने काही दिवसांपूर्वी चाहत्यांना आनंदाची बातमी दिली आहे. कतरिना आणि विकी लवकरच आई बाबा होणार आहेत. वयाच्या 42 व्या वर्षी कतरिना प्रेग्नेंट आहे. तिने विकीसोबतचा एक खास फोटो पोस्ट करत चाहत्यांना गुड न्यूज दिली. या फोटोमध्ये कतरिनाचं बेबी बंप पहायला मिळतय. तिच्या पोस्टनंतर अनेकांनी कतरिनाला शुभेच्छा दिल्या. तिच्या पोस्टमध्ये अनेक हिंदी, मराठी कलाकरांनी कमेंट्स करत अभिनंदन केलय. तिची पोस्ट सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाली..हे सगळं एकीकडे सुरु असलं तरी दुसरीकडे सलमान खानच्या नावाने एक पोस्ट प्रचंड व्हायरल होतेय. या पोस्टमध्ये कतरिना आणि विकी कौशल यांचा गुडन्यूजसाठी पोस्ट केलेला फोटो दिसून येतोय. या फोटोसह सलमानने दोघांना इन्स्टाग्रामवर शुभेच्छा दिल्याचं पहायला मिळतय. परंतु जेव्हा नेटकऱ्यांनी सलमानच्या अकाऊंटवर जाऊन पोस्ट पाहण्याचा प्रयत्न केला. परंतु भाईजानने अशी कोणती पोस्ट केलीच नाही? यावरुन त्याने पोस्ट डिलीट केल्याचं नेटकऱ्यांचं म्हणणं आहे. पंरतु या व्हायरल पोस्टमागचं सत्य जाणून घेऊया....सध्या सगळीकडे AI चा वापर होताना पहायला मिळतोय. या AI द्वारे कोणतेही फोटो एडिट होऊ शकतात. सलमान खानच्या बाबतीत सुद्धा असंच काहीसं झाल्याचं बोललं जातय. सलमान खानने विकी आणि कॅटरिनाला शुभेच्छा दिल्या नाहीत. पंरतु AI द्वारे भाईजानच्या इन्स्टाग्राम प्रोफाइल कॉफी करुन पोस्ट व्हायरल करण्यात आली आहे. सलमान आणि कटरिनाच्या जुन्या नात्यामुळे ही पोस्ट एडिट करण्यात आल्याचं बोललं जातय..सलमान खान आणि कॅटरिना कैफ यांनी एकमेकांना काही काळ डेट केलं होतं. परंतु काही कारणास्तव त्यांचं ब्रेकअप झालं. त्यानंतर कतरिनाने विकीला डेट केलं. 2021 मध्ये कॅटने विकी कौशलसोबत लग्नगाठ बांधली. कतरिना विकीपेक्षा पाच वर्षांनी मोठी आहे. .Viral Video: 'जिसे देख मेरा दिल धडका' नवनीत राणांचा गरबा डान्स पाहिला का? व्हिडिओ व्हायरल.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.