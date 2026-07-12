भाईजान गॅलेक्सी अपार्टमेंट सोडणार? सलमान खानने विकली वांद्र्यातील प्रॉपर्टी, कोट्यवधींची डील

SALMAN KHAN EARNS HUGE PROFIT FROM MUMBAI PROPERTY SALE: बॉलिवूडचा प्रसिद्ध अभिनेता सलमान खान हा नेहमीच चर्चेत असतो. सध्या त्याची रिअर इस्टेट व्यवहारांमुळे चर्चेत आलाय. मुंबईतील वांद्रे पश्चिम इथं असलेला निवासी फ्लॅट त्याने विकला आहे. ९ जुलै रोजी हा व्यवहार झाला असून सलमानने २०१५ मध्ये ही मालमत्ता खरेदी केली आहे. ११ वर्षांनंतर त्याला चांगलाच नफा मिळाला आहे. .सलमानची मालमत्ता कशी होती?अनेक वर्षांपासून सलमान वांद्रेमध्ये कुटुंबीयांसोबत राहत आहेत. परंतु त्याच्या घरावर गोळीबार झाल्यानं तो गॅलेक्सी अपार्टमेंन्टमधून दुसऱ्या ठिकाणी शिफ्ट होणार आहे. अशातच आता सलमानने फ्लॅट विकल्यानं तो दुसऱ्या घरी जाणार हे निश्चित झालय. २०१५ मध्ये सलमानने २.८८ कोटी रुपयांना फ्लॅट विकत घेतला होता. घराचा कार्पेट एरिया ७५८ असून कोट्यवधींचा व्यवहार झाला आहे. या व्यवहारासाठी खरेदीदाराने २१ लाख मुद्रांक शुल्क आणि ३० हजार नोंदणी शुल्क दिलं आहे. .वांद्रेमध्ये अनेक कलाकार राहतात. आमीर खान, संजय दत्त, शाहरुखसह अनेक कलाकार वांद्रेमध्ये स्थायिक आहे. त्यामुळे त्या भागात घरांची किंमत जास्त आहे. कुटुंबाच्या रिअल इस्टेट पोर्टफोलिओमध्ये आणखी प्रॉपर्टी अॅड होणार आहे..आशिकीनंतर पुन्हा प्रेमकथेत आदित्य रॉय कपूर! नव्या चित्रपटाची घोषणा; रोमान्स, अॅक्शन आणि संगीताचा तिहेरी धमाका.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.