Premier

सलमान खानने विकला कोट्यवधींचा फ्लॅट; तरीही हातात पडला फक्त 'एवढाच' नफा!

SALMAN KHAN SELLS BANDRA APARTMENT FOR RS 3.5 CRORE:सलमान खानने बांद्रा वेस्टमधील अपार्टमेंट ३.५ कोटी रुपयांना विकले आहे. या व्यवहारातून त्याला ६२ लाखांचा नफा झाला असून आता तो समुद्रकिनारी नव्या आलिशान घराच्या प्रकल्पावर लक्ष केंद्रित करत आहे.
SALMAN KHAN

SALMAN KHAN

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

SALMAN KHAN NEW SEA FACING HOME IN BANDRA: बॉलिवूड अभिनेता सलमान खान याची नेहमीच चर्चा रंगताना पहायला मिळतेय. दरम्यान अशातच तो प्रॉपर्टीच्या डीलमुळे चर्चेत आलाय. लवकरच तो गॅलेक्सी अपार्टमेंट सोडून बांद्रा इथं उभारल्या जाणाऱ्या नव्या आलिशान घरात राहायला जाणार असल्याची माहिती होती. त्यानंतर आता भाईजानने बांद्रा वेस्टमधील एक फ्लॅट ३.५ कोटींना विकल्याची माहिती समोर आलीय.

Loading content, please wait...
bollywood
salman khan
property
bandra
bollywod actor