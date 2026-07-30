सलमान खानने विकला कोट्यवधींचा फ्लॅट; तरीही हातात पडला फक्त 'एवढाच' नफा!

SALMAN KHAN NEW SEA FACING HOME IN BANDRA: बॉलिवूड अभिनेता सलमान खान याची नेहमीच चर्चा रंगताना पहायला मिळतेय. दरम्यान अशातच तो प्रॉपर्टीच्या डीलमुळे चर्चेत आलाय. लवकरच तो गॅलेक्सी अपार्टमेंट सोडून बांद्रा इथं उभारल्या जाणाऱ्या नव्या आलिशान घरात राहायला जाणार असल्याची माहिती होती. त्यानंतर आता भाईजानने बांद्रा वेस्टमधील एक फ्लॅट ३.५ कोटींना विकल्याची माहिती समोर आलीय. .सलमानने हे अपार्टमेंट २०१५ मध्ये २.८८ कोटी रुपयांना खरेदी केला होता. बांद्रा वेस्टमधील शिव-अस्थान हाइट्स या निवासी इमारतीत असलेले हे अपार्टमेंट ९ जुलै २०२६ रोजी अधिकृतपणे विक्रीसाठी नोंदवण्यात आलय. त्यासाठी २१ लाख स्टॅम्प ड्युटी आणि ३० हजार नोंदणी शुल्क भरलय. सलमानने विकलेल्या या प्रॉपर्टीमधून त्याला केवळ ६२ लाखांचा नाफ झालाय. या आधी सलमानने २०२५ मध्ये या परिसरातील एक फ्लॅट ५.३५ कोटींना विकला होता. आता तिथलाच त्याने दुसरा प्लॅट विकला आहे..मागे एकदा रिअॅलिटी शोमध्ये सलमाननं सांगितलेलं की, 'मोठ्या बंगल्यापेक्षा गॅलेक्सी अपार्टमेंटमध्ये राहायला आवडतं. कारण त्याचे आई-वडील त्याच इमारतीतील वरच्या मजल्यावर राहतात. लहानपणापासून त्यांच्या त्या परिसराशी आणि इमारतीशी आठवणी जोडल्या गेल्यात.'.दरम्यान आता सलमान बाद्रा इथं एका समुद्रकिनारी आलिशान निवास टॉवर उभारत आहे. या प्रकल्पाला महाराष्ट्र कोस्टल झोन मॅनेजमेंट अथॉरिटीकडून मंजुरीही मिळालीय. हा टॉवर गॅलेक्शी अपार्टमेंटपासून काही अंतरावर उभारण्यात येतोय..स्टार प्रवाहवरील 'ही' मालिका घेणार प्रेक्षकांचा निरोप, अभिनेत्रीनं शेअर केले सेटवरचे शेवटच्या दिवसाचे फोटो, म्हणाली....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.